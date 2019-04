Mange biler blir bygget om fra personbil til varebil etter at de har kommet til Norge. I all hovedsak skjer det for å spare avgifter. Avgiftene på varebiler er nemlig langt lavere enn for personbiler.

Den særnorske ombyggingen er ikke uten utfordringer. I noen tilfeller blir det gjort endringer på bilen som må reverseres når den skal omregistreres til personbil, noe som ofte skjer i løpet av 3 – 6 år, ifølge eksperter Broom har snakket med.

Det blir en fordyrende faktor dersom «livet» som varebil etterlater fysiske spor i interiøret etter festepunkter og lignende. Ombygging tilbake til personbil kan i verste fall koste opptil 100.000 kroner på grunn av skader på interiøret.

Dermed har dette blitt til en liten "industri" i Norge, med aktører som virkelig har spesialkompetanse.

Land Rover Discovery er populær som varebil.

Håper på 200 – 250 biler i år



Ikke all ombygging har like høy kvalitet, og i enkelte tilfeller kan det gå hardt ut over interiøret i bilen. Det er med dette som med så mye annet – man får det man betaler for.​

– Vi har gjort varebilombygging til et spesialområde, og nå har bedriften stor suksess med en ny varebilløsning til populære Land Rover Discovery. Hittil har vi levert et 50-tall slike løsninger i løpet av noen få måneder, og potensialet er enda mye større - vi håper å nå 200-250 biler i løpet av året, sier Jan Børre Sigurdsen i Telemark Salmakerverksted i Skien til Broom.

Vanskelig å få inn «statskassen»

– Vi passerte fjorårsomsetningen allerede i månedsskiftet februar/mars, så her går det på høye turtall for tiden, fastslår Sigurdsen.

Foreløpig klarer han og Egil Pedersen, som har vært ansatt i bedriften siden 1998, å ta unna etterspørselen, men nå lurer det nyansettelser rundt hjørnet dersom veksten fortsetter.

– Land Rover Discovery er en populær bil for ombygging til varebil, men ombyggingen er også krevende fordi de bakre støtdemperne gjør det vanskelig å få plassert «statskassen» i bilen, legger han til.

Slik ser det ut når du titter inn i varerommet til en Land Rover Discovery som er ombygd hos Telemark Salmakerverksted. Firmaet har blant annet fått utviklet en egen skriftfont til deleveggen. Veggen er samtidig foret opp for å unngå skader på forseteryggene. Foto: Bilfoto

Stor forskjell

– Dette har vi løst ved å utvikle nye støtdempertårn som opprettholder både kjøreegenskaper og komfort på personbilens nivå. I tillegg blir det mulig å plassere «statskassen» uten å gjøre inngrep på interiøret. Som en ekstra bonus oppnår vi atskillig bedre plass til føreren, noe som ofte er et problem med denne typen ombygging for mange biler, sier han videre til Broom.

Vi fikk selv prøvekjøre en Discovery varebil med det patentsøkte støtdempertårnet fra Telemark Salmakerverksted i sammenligning med en bil med en annen ombyggingsløsning, der utfordringen med støtdempertårnet er løst ved å forkorte fjæringsveien.

Forskjellen på kjøreegenskaper og – særlig – komfort mellom de to bilene var svært merkbar. På flat asfalt er det lite å merke, men så fort det blir litt dårligere underlag blir ulempen med kortere fjæringsvei svært tydelig – bilen blir mye stivere.

Discovery klarer kravet

– Og «statskassen», hva er nå det? Jo, om du skal få omregistrert din SUV eller stasjonsvogn til varebil med grønne skilter, så må det være mulig å få inn i varerommet en tenkt rettvinklet kasse som er 140 cm lang, 90 cm bred og 105 cm høy.

Ikke mange biler klarer dette kravet i dag, men Discovery er altså en av dem.

Slik ser det patentsøkte støtdempertårnet ut på nært hold. Foto: Bilfoto

Komfort som personbilen

– Telemark Salmakerverksteds varebilløsning til Land Rover Discovery koster litt mer enn andre aktuelle alternativer, men dette har en grunn, ifølge Sigurdsen:

– Vi gjør ingen inngrep som skader interiøret i bilen under denne prosessen. Dermed blir det heller ingen nevneverdige ekstra kostnader for kunden ved tilbakeføring til personbil.

Det er viktig at man ser på hele kostnadsbildet her, helt til bilen igjen fremstår som personbil, fremholder Sigurdsen, som legger til at ombyggingen tilbake til personbil kan gjøres på et hvilket som helst verksted.

Det er dessuten et viktig poeng at vi med vår løsning av støtdempertårnet sikrer at bilens originale fjæringsvei beholdes, slik at kjøreegenskaper og komfort ikke påvirkes av ombyggingen og fortsatt er som på personbilen, fastslår han.

Med skråløsningen blir dette alt du ser av støtdempertårn på begge sider i varerrommet. Foto: Bilfoto

Utviklingskostnad: 1 million

– Vi fjerner sikkerhetsbeltene for å unngå skader, beskyttelsesplater for dørpaneler er standard, og det samme er selvsagt lufting for kompressoren til luftfjæringen, forteller Jan Børre Sigurdsen videre.

– Våre støtdempertårn har mer enn dobbelt styrke i forhold til de originale, og er godkjent av Vegdirektoratet. Vi har søkt om patent på løsningen for å sikre oss mot kopiering, sier han.

– Vi er veldig opptatt av best mulig plass til føreren, og å unngå skjemmende inngrep i interiøret. Dette handler om kvalitet, og for oss er det veldig viktig at kunden skal være fornøyd, fastslår han.

– Hvor mye har det kostet å utvikle den spesielle Discovery-løsningen?

– Det har krevd atskillig både av tid og penger. Lavt regnet har det kostet rundt en million å få løsningen klar. Det er mange forhandlere som bruker oss til innredning av varebiler, ikke minst til Land Rover Discovery. En bilimportør står også på kundelisten – Bergheim får alle sine varebilinnredninger gjort hos oss, blant annet en eksklusiv løsning til nye Cadillac Escalade, forteller Sigurdsen.

