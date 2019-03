Se Juventus-Atlético Madrid tirsdag fra kl. 20.00

Norges tidligere landslagssjef Egil «Drillo» Olsen har lenge hatt sansen for Atlético Madrid.

– Den første storhetstiden til Atlético var på 60- og 70-tallet. Da vant de flere seriemesterskap og enda flere cupmesterskap. På den tiden var klassemotsetningene enda større enn de er i dag, og Atlético var da arbeiderklassens lag og Real var laget til de rike. Det var jo en av grunnene til at jeg fikk en forkjærlighet for Atlético Madrid, så den kjærligheten der har vart veldig lenge, forteller han.

Etter at Diego Simeone tok over som sjef for Madrids nest største klubb, har han bare fått enda mer sans for klubben.

– De er veldig stramt, godt organisert i sone i 4-4-2, og er fremoverrettet, gjennombruddshissig i stilen sin. Og nå jeg ser de spiller, så må han ha noen ideer som samsvarer veldig godt med mine, mener han.

– Siden Simeone overtok i 2011, så har de sluppet inn mellom 0,5 og 0,8 mål i snitt. Det er fantastisk i en liga som den spanske.

Men de har også noen svakheter.

– Svakheten er offensivt. De scorer ikke veldig mye mål. Og de fleste målene de scorer kommer etter dødball eller kontringer. De er ikke flinke nok til å løse opp forsvar som er i balanse og godt organisert.

På Atlético-trening

Forrige uke fikk han besøkt deler av en Atlético-trening, og på nært hold observert noen enkle øvelser. Den tidligere landslagssjefen har opplevd mye i løpet av karrieren, men synes likevel det var stas.

– Det er kjempestas å være her og se de spillerne som jeg har sett på TV i mange år. Jeg tror jeg har sett de aller aller fleste kampene til Atlético etter at vi kunne se dem på TV.

Tirsdag møter Atlético Juventus i andre kamp i åttedelsfinalen i Champions League. Madrid-klubben har et godt utgangspunkt etter kamp én. I Norge vil Drillo sitte og se kampen i TV 2s studio, og han gleder seg allerede.

– Veldig! Men jeg kommer til å være nervøs og, for jeg er såpass supporter at jeg håper de skal gå videre. Og jeg kommer nok til å sitte med litt nerver, for Juventus er et meget bra fotballag og dominerer i Italia. De har kapasitet til tusen! Det jeg er helt sikker på i den matchen, er at Juventus kommer til å ha ballen mest. Men om de klarer å ta igjen 2-0, det tviler jeg mer på, men klart dette er mulig.

PS! Atlético reiser til Torino uten kvintetten Diego Costa, Filipe Luis, Thomas Partey, Lucas og Nehuén