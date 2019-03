Arsenal gikk opp på fjerdeplass med 2-0 over Manchester United. Det toppet en meget god helg for Arsenal, som så Tottenham tape og Chelsea spille uavgjort.

– Unai Emery er den første som slår Solskjær i ligaen. Det er en sterk seier. De var gode sist helg mot Tottenham også. De er den store vinneren i topp fire-kampen mellom fire lag denne helgen, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

Med åtte kamper igjen av sesongen gjenstår ingen kamper mot topp seks-konkurrentene.

– Hvis Arsenal med ny manager i Unai Emery – etter den lange perioden under Arsène Wenger – klarer å kapre en plassering på topp fire, er det en meget god sesong. De har hatt to gode opplevelser mot konkurrenter om topp fire nå. De var uheldige som ikke slo Tottenham, mens vi var heldige som slo Manchester United. Dette bygger tro på at dette prosjektet kan vare lenge, sier Brede Hangeland.

Arsenal gikk forbi Manchester United med seieren og opp på fjerdeplass. Emerys menn er to poeng foran Manchester United og tre poeng foran sjetteplasserte Chelsea. Det er ett poeng opp til Tottenham på tredjeplass.​

– Det er i våre hender, men vi vet at det ikke blir enkelt uansett hvem vi spiller mot. Det er alltid vanskelige kamper i Premier League. Alt er i våre hender, og vi skal gjøre vårt beste for å bli topp fire og kvalifisere oss til Champions League, sier Pierre-Emerick Aubameyang, som scoret 2-0.

Emery var stolt over atmosfæren supporterne skapte mot Solskjærs menn.

– Manchester United var i støtet etter resultatet mot Paris Saint-Germain, men vi spilte en stor kamp og vi er i god form i Premier League. Å ta tre poeng og sette oss selv i en god posisjon er veldig godt, og jeg er veldig glad på spillernes vegne, sier Arsenal-manageren.

Arsenal kan også ta seg til Champions League neste sesong gjennom seier i Europaligaen, men åttedelsfinalen startet svakt med 1-3-tap for Rennes i første kamp. Returkampen spilles hjemme på Emirates torsdag kveld.