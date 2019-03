Mannen i 20-årene er fraktet til Universitetssykehuset i Tromsø av Seaking-helikopter.

– Ambulansehelikopter fra sykehuset i Tromsø og redningshelikopter fra Bodø er på vei, sa operasjonsleder Morten Augensen til TV 2 tidligere.

Skadeomfanget på personen som er tatt av skredet er ukjent.

Klokken 18.20 opplyste politiet at personen er funnet, og at det pågår hjerte- og lungeredning på stedet.

– Personen som var med den skadde klarte å grave fram personen, opplyser Augensen.

Politiet og helsepersonell er på stedet.

– Det vi vet er at én person er tatt av et skred. Det skal etter det vi vet så langt ha vært to personer i følget, og den andre har fått varslet oss, sier han.

