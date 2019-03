Nedtur for Solskjær og United – tapte etter sjansesløseri

– Det første tapet måtte jo komme før eller senere?

– Det måtte jo ikke det…Men klart at vi visste at i dag ville bli en tøff kamp. Det er så tett nå med Chelsea, Arsenal og Tottenham i toppen, så det er skuffende sånn sett.

Etter seieren mot PSG har onde tunger ville hatt det til at Solskjær har hatt en unormalt stor porsjon flaks i sine første måneder i United-stolen. Statistikken viser også at Manchester United scorer langt flere mål enn de «burde» ut i fra sjanser. Det bryr kristiansunderen seg lite om.

– Sånn er det. Jeg har sett litt statistikker på skapte sjanser for og imot, men det er gode spillere som tar sjansene når de får den. I dag gjorde vi dessverre ikke det. De scoret på det ene skuddet og straffen de fikk.

– Vi har vært gode på kontringer og i forsvar, og så har vi lyst til å bli bedre når vi får ballen og må bryte ned lag. Vi tåler dette. Vi reiser oss. Vi har en kjempetøff kamp å se frem mot i FA-cupen mot Wolverhampton. Det er spennende tider, sier Solskjær til TV 2.​

Ashley Young var også en skuffet mann etter tapet mot Arsenal.

– Det er skuffende, spesielt når vi skaper så mange sjanser mot et sånt Arsenal-laget. Jeg vet ikke helt hva som skjedde ved straffesparket, fra der jeg sto så synes ikke jeg at det er et straffespark. På en annen dag så vinner vi. Det er tøft å svelge, sier Young til BBC.

To formlag

Det var et United-lag stinn av selvtillit som gjestet Emirates søndag.

Manchester United hadde ni strake borteseirer under Ole Gunnar Solskjær før kampen mot Arsenal, inkludert FA-cup-kampen mot nettopp Arsenal på Emirates i januar, og selvfølgelig seieren mot Paris Saint-Germain tidligere i uken.

Seks av seirene hadde kommet i Premier League, og én til ville vært rekord for United.

Arsenal hadde på sin side vunnet de siste åtte hjemmekampene, og startet offensivt med Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette og Mesut Özil fra start.

Arsenal i ledelsen – United to i treverket

Hjemmelaget var også nær scoring etter bare to minutter. Et innlegg fra Sead Kolasinac var centimetere ifra å finne støvelen til Lacazette innenfor Uniteds femmeter.

Unai Emerys menn så i det hele tatt skarpest ut i starten, og kom til flere gode muligheter før det var spilt åtte minutter. Men så våknet bortelaget.

Et strålende innlegg fra Luke Shaw fant Romelu Lukaku helt alene foran mål. Den belgiske formspilleren traff imidlertid ikke helt rent, og ballen spratt i bakken og så i tverrliggeren. United holdt oppe presset, men klarte ikke å sette ballen i mål.

I stedet smalt det i andre enden. Ut av ingenting klinket Granit Xhaka til fra langt hold. Skuddet så ufarlig ut, men fikk en usedvanlig skru som satte David de Gea fullstendig ut av spill.

Spanjolen tok et steg feil og måtte fra knestående posisjon se at ballen snek seg inn i hjørnet. 1-0 til Arsenal. Ikke helt patent keeperspill der fra den vanligvis så solide målvakten.

– Det er en voldsom skru i den ballen, men det er noe med de Geas bevegelse der som ikke er heldig, sa TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

​United var nær ved å utligne umiddelbart. Paul Pogba spilte frem Fred som prøvde seg med en markkryper fra 20 meter. Brasilianerens skudd traff imidlertid bare stolpen.

Lukaku med stor mulighet

Etter 36 minutter fikk Lukaku enda en god mulighet til å utligne. Spissen brøytet seg mesterlig gjennom Arsenal-forsvaret og klarte delvis å runde Leno i buret.

Tyskeren hang imidlertid med på notene og fikk blokkert avslutningen med høyre lanke. Returen falt også ned i beina på Lukaku, men belgieren fyrte av i en presset situasjon og ballen gikk langt utenfor.

Et flott United-angrep holdt på å kulminere i scoring like før pause, men en viktig inngripen fra målscorer Xhaka like foran føttene på Marcus Rashford sørget for at det sto 1-0 til vertene til pause.

– På dette nivået handler det om marginer, for og imot. Og i dag har ikke United hatt marginene på sin side, sa TV 2s ekspert Brede Hangeland i studioet i pausen.

– Manchester United har hatt de klart største sjansene.

Eventyr mulighet for Lukaku

Og Manchester United fortsatte der de slapp i starten av andre omgang. De føk ut av startblokkene og dominerte kampen fullstendig. Etter 50 minutter burde Lukaku fått målet sitt, men nok en gang sto Leno i veien. Rashford spilte igjennom spissen på fem meter.

Belgieren brukte litt for lang tid med ballen i beina og Leno kastet seg ut i stjerne og fikk reddet med overkroppen. Nok en eventyrlig mulighet for Uniteds nummer ni.

​– Leno har vært strålende. Han trer frem som kampens profil så langt, sa Nils Johan Semb fra kommentatorboden.

Aubameyang straffet United

Det så farlig ut hver gang United hadde ballen, men de etterlot også mye rom for Arsenals farlige angrepstrio. Lacazette og Aubameyang klarte imidlertid ikke å komme seg til soleklare målsjanser.

Etter 68 minutter kom likevel franskmannen seg fri. Fred havnet på etterskudd og ga spissen en dytt hvorpå Lacazette gikk i gresset. Straffe til hjemmelaget. Aubameyang, som bommet på overtid mot Tottenham forrige helg, fikk sjansen.

Denne gang var gaboneren iskald. Han sendte ballen midt i mål og de Gea ned i hjørnet. Dermed sto det 2-0 til Arsenal.

– Arsenal har vært ekstremt effektive, sa Semb.

Like etterpå kunne det stått 3-0. Lacazette kom alene med keeper, men traff dårlig på halvvolley og ballen trillet en meter utenfor.

– Manchester United har mistet det helt etter 0-2. De så ut til å kunne få en utligning, men etter straffen har Arsenal vært mye nærmere 3-0 enn United en redusering, sa Semb.

Fem overtidsminutter var ikke nok. Arsenal vant 2-0 og påførte dermed Solskjær hans første ligatap som United-manager.