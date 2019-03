Chelsea - Wolverhampton 1-1

Raúl Jiménez så ut til å bli matchvinner for Wolverhampton mot Chelsea, men på overtid banket Eden Hazard inn 1-1.

Ett poeng er likevel to færre enn Chelsea hadde håpet på før kampen. Laget fra Vest-London kunne gått opp på fjerdeplass før Manchester United bortekamp mot Arsenal.

– De kan på en måte takke seg selv. De skapte ikke nok. Det er vanskelig å møte lag som ligger lavt i en femmer, men jeg synes ikke de løste det riktig. Det var for lite balltempo og de vekslet ikke nok fra side til side. Så gjorde forsvaret en tabbe da de måtte være tålmodige, sier TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen.

Chelsea på sjetteplass har nå ett poeng opp til fjerdeplass og fire poeng opp til tredjeplasserte Tottenham, som gikk på et 1-2-nederlag for Southampton lørdag.

– Uavgjort for Chelsea er en gave for Manchester United og Arsenal. Det kan være hundrevis av millioner, ære og alt som ligger i potten, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

Det var en sjansefattig førsteomgang på Stamford Bridge med et Wolverhampton-lag som lå lavt. Det var et par handssituasjoner i Wolves’ 16-meter i omgangen, men i TV 2s Premier League-studio var ekspertene enige om at dommerne gjorde det riktig ikke å gi straffespark til Chelsea.​

Chelsea fortsatte å styre spillet etter pause, men ti minutter inn i omgangen tok et effektivt Wolverhampton ledelsen på sin første avslutning. Raúl Jiménez og Diogo Jota kombinerte fint på en kontring, før Jota sendte Jiménez gjennom. Via foten til César Azpilicueta gikk ballen forbi Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga.

Fem minutter senere burde Chelsea ha utlignet da et hjørnespark havnet på umarkerte Gonzalo Higuaín på bakerste stolpe. Argentineren fikk ikke satt ut foten tidsnok til å styre inn utligningen.

Chelsea slet med å bryte ned Wolverhampton-forsvaret, men tre minutter før full tid kom Willian til et brukbart skudd. Wolves-keeper Rui Patrício slo unna.

På overtid lyktes det for Chelsea da Eden Hazard dro seg løs fra sin oppasser og banket inn 1-1 på et langskudd fra 20 meter.