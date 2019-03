Slik forklarer Trine Skei Grande krisen i Venstre

TV 2 har under Venstres landsmøte snakket med en rekke kilder sentralt i Venstre.

Under sentralstyrets strategimøte 21. februar og sentralstyremøtet 7. mars, ga Skei Grande og ledelsen sitt syn på hvorfor Venstre har elendige målinger og indre uro.

Kildene sier Skei Grande internt har gitt problembeskrivelser og løsninger, som partiets sentralstyre har stor tro på.

Ifølge kilder er Venstre-ledelsens interne forklaring på de elendige meningsmålingene slik:

Høyre fronter og har stjålet en del av Venstres politiske seiere.

Et eksempel som vises til er rusreformen, som partiet mener helseminister Bent Høie (H) nå har fått eierskap til.

En annen sak er integreringsdugnaden, som både kunnskapsminister Jan Tore Sanner og statsminister Erna Solberg har omfavnet. Etter det TV 2 erfarer startet prosjektet med at eks-Venstre samferdselsminister Torild Skogsholm løftet ideen i Venstres stortingsgruppe, hvor hun i dag leder sekreteriatet.

«Prøvekanin»

Ifølge kilder skal Skei Grande uttalt at Høyre bruker Venstre som en prøvekanin.

– Veldig mange av gjennomslagene våre er nå øverst på regjeringens skryteliste, og alle er for politikken, sa Skei Grande under landsmøtetalen fredag.

Før Venstres landsmøte oppfordret Unge Venstre-leder Sondre Hansmark sin partileder, Trine Skei Grande, til å lære av Siv Jensen og blande seg inn på felt som er viktige for Venstre.

Ifølge TV 2s kilder mener Skei Grande at partiet i større grad må markere seg når de er uenige med regjeringens politikk, og ikke gi fra seg seiere til Høyre.

– Vi må ta større plass i regjeringen. Venstre er tuftet på samarbeid, og vi tror på kompromissets kraft langt inn i sjela. Men det kan bli for mye av det gode, sa Skei Grande under landsmøtetalen.

KrFs retningsvalg

Venstres ledelse peker på at KrFs veivalg tok alt fokuset vekk Venstres seiere i budsjettet, ifølge kilder.

– 2018 var preget av KrFs veivalg og deres ønske om en abortseier. I tillegg var det metoo-saker, personstrid, og man kan ikke akkurat si 2018 var et vektstår for et liberalt sentrumsparti, sier en Venstre-kilde.

Ledelsen mener en annen årsak til krisen er at Venstre har for lite fokus på saker som folk er opptatt av og rører seg i den løpende debatten.

– Vi må bygge profiler på de viktigste sakene våre, som også er viktige for folk i hverdagen, sa Skei Grande under landsmøtetalen.