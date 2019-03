Mané og Firmino med to mål hver i Liverpools snuoperasjon

Liverpool - Burnley 4-2

Liverpool havnet tidlig trøbbel mot Burnley, men takket være to mål hver av Sadio Mané og Roberto Firmino snudde de til seier.

Ashley Westwood ga Burnley ledelsen, men to mål av Roberto Firmino og ett av Sadio Mané sørget for 3-1-ledelse for Liverpool, før Jóhann Berg Gudmundsson reduserte på overtid, men like etter fastsatte Mané resultatet til 4-2 med sitt andre mål.

Mané har nå scoret i seks hjemmekamper med totalt åtte mål. Firmino var tilbake fra start for første gang siden overtråkket mot Manchester United for to uker siden.

Salah var skapte trøbbel for Burnley-forsvaret, men for første gang i Liverpool har egypteren gått fem kamper uten scoring.

– Jeg mener Mohamed Salah var den beste spilleren på banen, men du må vente på børskarakterene, for han scoret ikke, sier manager Jürgen Klopp.

Seieren gjør at Liverpool igjen er ett poeng bak serieleder Manchester City når det gjenstår åtte kamper av sesongen. Burnley ligger på 17. plass, to poeng over nedrykk.

Rasende Alisson etter baklengs

Liverpool havnet under allerede etter seks minutters spill. Joël Matip ga et unødvendig hjørnespark til Burnley. Ashley Westwood skrudde dødballen rett i mål, men Alisson Becker var rasende, for James Tarkowski klatret på brasilianeren.

– Tarkowski legger tydelig armen oppe på Alisson. Det er soleklart frispark. VAR hadde tatt bort den scoringen. Jeg kan forstå raseriet fra Liverpool-keeperen, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

Liverpool startet umiddelbart på jakten etter utligning og skapte halvsjanser ved Roberto Firmino og Sadio Mané. I det 19. spilleminutt lyktes det for Firmino. Mohamed Salah slo et lavt innlegg som verken Tom Heaton eller Tarkowski fikk rensket unna. Ballen havnet hos Firmino, som enkelt trillet inn 1-1.

Etter en halvtimes spill hadde Liverpool snudd kampen. Adam Lallana blokkerte Ben Mees klarering med en susende takling og ballen havnet hos Sadio Mané, som curlet ballen i det lengste hjørnet. Det var senegaleserens sjette hjemmekamp på rad med scoring, sju i tallet.

Mer hjelp fra Burnley

Liverpool tok med seg 2-1-ledelsen til pause og de fortsatte å skape muligheter etter pause, men scoring nummer tre kom først midtveis i andreomgang og nok en gang med hjelp fra Burnley.