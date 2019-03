En buss har eksplodert i Stockholm sentrum, melder Aftonbladet.

Det var ingen passasjer om bord, opplyser politiet, men en bussjåfør satt bak rattet da den eksploderte.

Bussjåføren er sendt til sykehus med lettere brannskader i ansiktet og i en hånd.

Ifølge øyenvitner sto det «ikke i trafikk» på bussen.

Bilder som Expressen har publisert av leddbussen, viser at den står i flammer.

Rundt 40 minutter etter at eksplosjonen oppsto, kjempet brannfolkene fortsatt mot flammene.

Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt.

– Vi tror at bussen har blitt skadet i en tunnel på et slags vis, og at en flaske med noe brennbart i har tatt fyr og eksplodert, sier pressevakt Carin Skagerlind i Stockholmspolitiet.