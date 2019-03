Manchester City - Watford 3-1

Manchester City slet med å bryte ned Watford i førsteomgang, men det løsnet etter pause for Premier League-lederne.

Raheem Sterling scoret tre mål på bare 13 minutter og ti sekunder. Det ga City en 3-0-ledelse, før innbytter Gerard Deulofeu reduserte til 1-3, som ble sluttresultatet.

– Førsteomgang var veldig vanskelig. Vi slet med å bryte dem ned. Det åpner seg litt i andreomgang, og vi var litt heldig med det første målet. Vi tok vare på sjansene på de neste, sier Raheem Sterlingetter kampen.

Manchester City leder Premier League fire poeng til Liverpool, som møter Burnley hjemme søndag. Det gjenstår åtte runder etter helgens kamper.​

Kontroversiell scoring

Den første scoringen vil bli diskutert, for assistentdommeren vinket først for offside, men etter diskusjon med kampleder Paul Tierney valgte de å godkjenne scoringen.

– De gjør en feil som jeg regner med gjør Liverpool-fansen rasende, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

Sergio Agüero brystet ned ballen mot en offsideplassert Raheem Sterling, som fikk ballen via en takling fra Daryl Janmaat. Ballen gikk i foten til Sterling og bak Ben Foster i Watford-målet. Først ble det annullert for offside, for dommerne valgte å godkjenne det – til store protester fra gjestene.

– Vi så tydelig at Sterling begynte å gjøre et forsøk på å avslutte før Janmaat var borti ballen. Det vil si at han både var i offisideposisjon og gjorde en offsideforseelse før forsvarsspilleren var borti ballen. Det burde vært offside, målet skulle ikke vært godkjent, sier Brede Hangeland, som understreker at Manchester vant fortjent til slutt.

To til fra Sterling

Minuttet etter at scoringen ble godkjent spilte Manchester City seg gjennom Watford-forsvaret, og Riyad Mahrez satte Sterling opp på åpent mål. Den engelske vingen trillet enkelt inn kveldens andre.

Sterling fullførte sitt hat trick i det 59. spilleminutt da David Silva fant Sterling med en lekker stikker. Sterling kom seg forbi et par forsvarsspilleren og avsluttet fint til 3-1.

Etter 65 minutters spill gjorde Watford et dobbeltbytte med Gerard Deulofeu og Troy Deeney inn. Få sekunder senere headet Deeney ballen ned i beina på Deulofeu, som reduserte til 1-3 for Watford.

Det ble ingen sluttspurt fra Watford, og Manchester City tok foten av gasspedalen. Dermed ebbet det ut i en 3-1-seier for Manchester City.