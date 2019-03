Klassen skulle ta klassebilde – Mari (9) måtte vente utenfor

– Det er ikke alle som har energi til å si ifra om slike hendelser, men for meg var dette dråpen som fikk begeret til å renne over, sier moren til Mari, Linda Hyldmo Andresen, til TV 2.

Det var på torsdag fjerde klasse ved Kleppestø barneskole skulle ta klassebilde.

Mari (9) hadde sammen med tvillingssøsteren valgt ut klærne sine selv og ordnet håret før fotograferingen.

Dagen gikk derimot ikke helt som planlagt, da kun én av de to søstrene fikk være med på bildet.

– Redd for å falle

Mari har sykdommen Cerebral parese, og er avhengig av rullestol. På grunn av rullestolen var det vanskelig for henne å komme seg til stedet bildet skulle bli tatt, og niåringen måtte vente utenfor mens medelevene tok klassebilde.

– Mari har falt flere ganger tidligere når hun har kjørt over akkurat det området. Hun turte derfor ikke å kjøre over der igjen, og ga beskjed om dette, sier Andresen.

Skolen skal ha prøvd å bytte rullestol, men den nye rullestolen var like stor. De forsøkte også å gå ved siden av henne da hun skulle kjøre over, men 9-åringen var redd for å falle som hun hadde gjort tidligere.

– Da ble beslutningen tatt om at resten av klassen skulle ta klassebilde, mens Mari ble stående igjen utenfor med en assistent.

Det var Askøyværingen som først omtalte saken.

Måtte sitte utenfor

På skolen har de en annen rullestol tilgjengelig, som er enkel å trille for en voksen. Niåringen veier også bare 22 kilo, og moren mener hun lett kunne blitt båret til fotostedet av en voksen.

– Det er ikke verdens undergang å løfte henne noen meter. Det jeg lurer mest på, er hvorfor ikke jeg ble kontaktet? Det tar meg tre minutter å dra ned til skolen, og de vet utmerket godt at de kan ringe meg, sier Linda.

SKUFFET: Moren til Mari, Linda Hyldmo Andresen, er skuffet etter torsdagens hendelse. Foto:Tom-Stian Karlsen/Askøyværingen

Tvillingsøsteren til Mari går i samme klasse, og fikk være med på klassebildet mens Mari ventet utenfor.

– Mari ble veldig lei seg for at hun ikke fikk være med, og det ble søsteren også. Verst var det for Mari, som var klar over at resten av klassen var et annet sted og tok klassebilde, forteller moren.

– Ikke tilgivelig

Det er ikke hvert år de tar klassebilde på skolen. Tidligere har de tatt bildet ute på skoleplassen, og Mari har fått være med.

– Uansett hvordan skolen forklarer dette, så skal de klare å tenke lenger enn sin egen nese. Det er ikke tilgivelig dette her, sier moren.