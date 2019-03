Den første uken i april skal Tottenham omsider flytte inn på sitt nye stadion etter å ha spilt nesten to sesonger på Wembley.

Innflyttingen skulle egentlig skjedd i midten av september tidligere i sesongen, men en rekke ganger er overtakelsen blitt utsatt.

TV 2s Premier League-ekspert Trevor Morley mener Tottenham aldri burde fått lov til å begynne å spille hjemmekamper på sitt nye stadion allerede denne sesongen.

– Det er urettferdig, og jeg mener de burde vente til sesongslutt. Det er ikke riktig at de skal flytte inn nå. Jeg skjønner ikke hvordan et lag kan bytte stadion når to tredjedeler av sesongen er spilt, sier Trevor Morley.

NYTT STADION: Her flytter Tottenham inn i starten av neste måned. Stadionet har en kapasitet på 62.000 tilskuere.

– Det er lag som får en ulempe, for Wembley var ikke Tottenhams ordentlige hjemmebane, så bortelagene gikk inn til kampene mer jevnbyrdige. Kommer det et lag i nedrykkskamp eller med noe annet på spill for å spille på det nye stadionet og møter et Tottenham-lag flyr og vinner hver kamp, så er det en ulempe, fortsetter West Ham- og Manchester City-angriperen.

Cardiff-manager Neil Warnock, som har møtt Tottenham i begge ligakampene denne sesongen, uttalte tidligere i år at Tottenham burde bli tvunget av Premier League til å fullføre sesongen på Wembley.

– Jeg vet at Warnock sa det, og vi er ikke alltid enige med ham her, men jeg synes han har et godt poeng om det skal være tillatt eller ikke, sier Morley.

Brede Hangeland er ikke enig med sin TV 2-kollega.

– Nå har de ventet så lenge, og de har ventet på alle mulige greier. La de nå få komme hjem. Hele klubben, fansen og laget verker etter å komme hjem. Det blir en berikelse for ligaen, mener TV 2s ekspert Brede Hangeland.

Det nye stadionet har fortsatt ikke fått et navn. Det ligger på tomten til den gamle hjemmebanen White Hart Lane og kapasitet er på 62.000 tilskuere.

Første hjemmekamp blir mot enten Crystal Palace 3. april eller mot Brighton tre dager senere, avhengig resultater i FA-cupen.