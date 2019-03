Ifølge vitner på stedet var mannen ganske beruset.

– Ved 15-tiden fikk nødetatene melding om at en mann hadde falt 20-25 meter i terrenget, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til TV 2.

Lørdag var rundt 30.000 personer samlet i Holmenkollen på grunn av fem-mila.

– Mannen gikk nedover langs veien, falt ned en skrent, og ramlet 20-25 meter ned. Mye tyder på at det rett og slett var en ulykke, sier Stokkli.

Mannen er tatt hånd om av ambulansepersonell, og kategoriseres som alvorlig skadd.

#Oslo Trostefaret. Nødetatene er på stedet ifm en fallulykke. En person skal trolig ha falt ned en skrent. Tilskadekomne er kjørt sykehus. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) March 9, 2019

Mannen blir kjørt til akuttmottaket på Ullevål.

– Det var vitner som så personen falle ned, og som varslet politiet. Det er bratt i terrenget der, sier Stokkli.

Klokken 16 er politiet fortsatt på stedet, og avhører vitner.

Tidligere lørdag ble en 16 år gammel gutt skadd da han ble slått ned under et masseslagsmål. Rundt 20-30 personer mellom 16 og 20 år barket da sammen i rød sone i Marka, langs løyetraseen. Likevel sier politiet at det er god stemning i kollen.

– Det har vært noen små ordensforstyrrelser når folk har dratt hjem, men ellers har det vært god stemning. Det er absolutt ikke som i fjor, sier Stokkli.

Operasjonslederen sier de har hatt kontroll hele veien, og at arrangementet har gått etter planen.

– Vi har planlagt på en helt annen måte enn i fjor, og har styrket bemanning, sier Stokkli.