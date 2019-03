Southampton - Tottenham 2-1

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Tottenham gikk lørdag på sitt tredje strake tap på bortebane i Premier League da Southampton snudde til 2-1-seier.

– Tottenham har seg selv å takke. De inviterte Southampton inn i kampen og avgjorde ikke selv, sa TV 2-kommentator Endre Olav Osnes i sluttminuttene.

Harry Kane ga Tottenham ledelsen før pause, men i andreomgang utlignet Yan Valery, før James Ward-Prowse satte inn seiersmålet på et fantastisk frispark.

– David Beckham-treff, sa TV 2s fotballekspert Trevor Morley om målet.

Tottenham, som for få uker siden så ut som en tittelkandidat, har nå mer enn nok med å tenke på en plassering blant de fire beste.

Tottenham ligger på tredjeplass, men Manchester United kan komme opp på samme poengsum med seier over Arsenal borte søndag.

– Blir ikke Tottenham topp fire, vil det være katastrofalt, spesielt når de flytter inn på nytt stadion, mener Trevor Morley.​

Arsenal og Chelsea er henholdsvis fire og fem poeng bak London-rivalen.​ Chelsea har to kamper til gode på Tottenham.

Tottenham-dominans før pause

Tottenham var det førende laget fra start på St. Mary’s. Etter 22 minutters spill fikk gjestene fra London den første store muligheten da Maya Yoshida skled ballen i egen stolpe.

Minuttet etter satte Christian Eriksen et frispark fra like utenfor 16-meteren i tverrliggeren.

I det 26. spilleminutt løsnet det for Tottenham, som tok Southampton på en overgang. Dele Alli, som var tilbake etter sju uker ute, kombinerte glitrende med Harry Kane. Med en lekker liten lobb ble Kane spilt gjennom og målmaskinen kunne sende Tottenham opp i 1-0.

Drøyt fem minutter inn i andreomgang var Harry Kane nær ved å sette inn sitt andre for ettermiddagen, men Angus Gunn reddet Tottenham-spissens avslutning fint.

Southampton tok over

De neste minuttene handlet mye om Southampton. Nathan Redmond hadde to avslutninger i nettveggen, mens Pierre Emile Højbjerg sendte et skudd like over tverrliggeren.

Et snaut kvarter før slutt lyktes det for Southampton. Stuart Armstrong slo et innlegg langs bakken som gikk forbi tre (!) Tottenham-spillere og på bakerste stolpe satte Yan Valery inn utligningen.

Få minutter senere fikk Southampton frispark på tjue meter, og James Ward-Prowse satte ballen nydelig i krysset bak Hugo Lloris til 2-1 for Southampton.

Tottenham presset på for en utligning på sluttminuttene, men Southampton holdt unna og kunne juble for en viktig seier i bunnstriden. Southampton ligger på 16. plass med to poeng ned til Cardiff på nedrykksplass.