16 år gammel gutt skadd etter masseslagsmål i Holmenkollen

Bjørsvik mener hovedutfordringen er transportkapasiteten.

– Det som er det store utfordringen her er at vi er langt opp i terrenget og det går ikke så mange veier ned herfra, og det er mange tusen mennesker som er her og når ting er ferdig så skal de bevege seg herfra og da er det snakk om transportkapasiteten som er en utfordring.

Mye fyll

– Jeg er jo litt overrasket da, når femmila begynner klokka ti og folk drar oppover med T-banen allerede klokken 07.00 på morgenen og er sterkt beruset - det hadde jeg ikke forventet, iser Bjørsvik.

– Men det er tydelig at dette her er en happening hvor fylla er en del av det, og det er jo ikke noe som politiet synes er så veldig hyggelig. Det skal jo egentlig være en hyggelig familiedag hvor skirenn og andre idrettsgrener er det primære og ikke fyll. Kunne godt å spart oss for noe av fylla.