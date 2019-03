United-profil til TV 2: – Ole overgår målsettingene med solid margin

– Nei. Vi håpet at det ville skje, men vi trodde det ikke. Spesielt ikke alle de poengene vi har tatt. Det vi har tatt igjen på de andre er ekstraordinært. Men vi må ikke ta foten av gasspedalen, og fortsette helt til slutt. Hvis vi holder det oppe, så vet vi at det kan gi trofeer og at vi i tillegg kan klatre oppover tabellen.

– Hva har Ole Gunnar Solskjær egentlig gjort?

– Han har brakt inn troen. Han vet hvor gode vi er i denne klubben. Han vil gi oss selvtillit, og han gjør det. Det å se ham med smilet sitt, om det er i kamp eller trening, er noe vi vokser på. Når spillerne er lykkelige, vil resultatene komme av seg selv, sier stopperkjempen.

Smalling hyller også lagets evne til å komme igjen i kamper, noe som den siste uken har gitt full uttelling både på PSG i Champions League og mot Southampton i ligaen. To mål i sluttminuttene var nok til å gi full pott ved begge anledninger.

– Vi har en «never say die attitude». Paris var et høydepunkt der, men det gjelder også tidligere i sesongen. Det har vært mye opp og ned, men det er et faktum at vi kan dra i samme retning og vise hvor gode spillere vi er. Ole har kommet inn og gjort en stor forskjell, men det er de samme spillerne som har dratt i samme retning og vist hvor godt lag vi er. Det er noe av det stolteste ved å være del av dette laget, sier han.

Tror på seier i Champions League

En ting er å kvalifisere seg til Champions League neste sesong, men onsdagens avansement på bekosting av PSG har også gitt England-stopperen tro på at det kan bli suksess i turneringen allerede denne våren.

– Før kampen visste vi at dersom vi kom gjennom denne kampen, så er alt mulig. Vi kom oss gjennom det til tross for alle skadene og brøt den statistikken som gikk på at ingen hadde avansert etter å ha tapt med to mål hjemme i første kamp. Alt er mulig nå. Det er åpent, og det er mange lag som kan vinne.

– Kan dere vinne Champions League?

– Jeg mener det. Når man kommer til kvartfinale- og semifinalestadiet? Se på den måten vi har spilt etter Ole kom inn. Vi har spilt mot store lag, så vi kan definitivt gå videre, sier Smalling, som beskriver en lykkelig stemning i Manchester United pr. mars 2019.

– Alle er så lykkelige. Vi rir på en bølge for øyeblikket. Nå må vi bare sørge for at vi kan ri videre så lenge vi kan, og også inn mot Arsenal-kampen på Emirates, for det er en ny stor kamp, sier han.

