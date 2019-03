Abid Raja har de siste dagene gitt flere intervjuer hvor han forsøker å avslutte lederstriden med Trine Skei Grande.

Fredag sa han til TV 2 at striden er medieskapt.

– Pressen går opp uvesentlige ting, som hvor Trine og jeg møtes og hva vi snakker om. Det har ikke pressen noe med, sa Raja.

Likevel har de mange Raja-saken inn mot landsmøtet skapt uro i det kriserammede partiet.

Ble begeistret av Grandes tale

Den siste tiden har Raja vært på en distriksturné, som han varslet foran et fullt pressekorps uten at Skei Grande var informert. Han støttet onsdag Unge Venstre-lederen etter en nådeløs kritikk mot Skei Grande og resten av partiledelsen.

I et intervju med TV 2 torsdag nektet Raja å svare på om han ønsker at Skei Grande fortsetter som partileder, og svarte slik på spørsmålet om hun er en god Venstre-leder:

Venstres mangeårige leder Odd Einar Dørum mener Trine Skei Grande i går viste partiet hvorfor hun er leder.

– Det som kan skje er at man ikke legger merke til politikken. I går ble vi minnet på Trine Skei Grandes usedvanlige sterke sider. Hun snakket med hodet, hjertet og følelsene sine om saker som er viktig for Venstre, enten det er miljøet, skape jobber eller en skole for de som sliter, sier Dørum til TV 2.

NÆR STØTTESPILLER: Partileder Trine Skei Grande får støtte fra partiveteran Odd Einar Dørum. Foto: Larsen, Håkon Mosvold

Han ble begeistret av landsmøtetalen til Skei Grande.

– Jeg er helt sikker på at vi kommer til å vinne valget til høsten, sa Trine Skei Grande da hun avsluttet.

«Born again-Trine»

Internt i Venstre mener kilder det er åpenbart at Abid Raja bygger seg opp til å bli en del av partiledelsen, som er på valg i 2020.​

Dørum sier folk gjerne får ha lystene sine.

– Trine ble tatt imot med langvarig applaus. Folk er begeistret for denne utgaven av Trine. Vi så kanskje en born again-Trine Skei Grande, og så tror jeg man ville vise utad at dette er dama vi har valgt til å lede oss, og sånn er det. Alle andre som har lyst på det, må gjerne ha lystene sine, men vi har valg i tur og orden, og valget vårt er neste år.

VIL DEMPE KONFLIKTEN: Abid Raja har de siste dagene gitt flere intervjuer hvor han forsøker å avslutte lederstriden med Trine Skei Grande. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

Dørum mener partiet trenger færre talspersoner.

– Det er en generell holdning. Mange i Venstre generelt har lyst å mene mye. Det må man få lov til å gjøre, men det er viktigere å høre på folk og snakke med folk. Det er det heldigvis også mange flere som gjør. Jeg vil inspirere til den mentaliteten uansett hvem du er eller hvor du bor, sier han.