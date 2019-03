Det bekreftet operasjonsleder i Sørøst politidistrikt, Rune Hunshamar, til NTB klokken 2.55.

Politiet ble varslet om hendelsen i Telemarksgata av et vitne klokken 2.38. Mannen var bevisst, men lå på bakken da nødetatene ankom og ble fraktet til sykehuset.

– Jeg kjenner ikke til alvorlighetsgraden annet enn at han har skader som må behandles på sykehuset, sa Hunshamar, og tilføyer at det ikke er gitt signaler om at skadene er livstruende.

Det var ingen gjerningspersoner på stedet da politiet kom, og de jobbet natt til lørdag med å komme i kontakt med vitner.

– Ingen er pågrepet hittil i saken, og det er fortsatt uklart hva som har skjedd, sier Hunshamar til TV 2 klokken 06.15 lørdag.

Politiet ønsker å komme i kontakt med eventuelle vitner som har sett eller hørt noe.

Politiet kan ikke si noe om skadeomfanget til vedkommende når TV 2 ringer lørdag morgen, men opplyser om at han var våken og ved bevissthet da kan ble kjørt til sykehuset.