Hendelsen skjedde på Kristiansand rutebilstasjon like før klokken 21.00 fredag.

– To personer har vært involvert i et slagsmål. En av disse var i besittelse av en kniv, den andre personen har fått et knivstikk i beinet, skrev politiet på Twitter.

Politiet sier de fikk raskt kontroll på gjerningspersonen.

– Fornærmede er ansatt på Narvesen på Rutebilstasjonen og var på jobb da det skjedde. Det ser ut til at det oppsto et basketak i forbindelse med at en person ble bedt om å forlate stedet. I basketaket ble en ansatt knivstukket i beinet, skriver politiet på Twitter.