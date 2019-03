I fjor feiret danskenes kronprins Frederik sitt 50-årsjubileum i en hel uke til ende. Feiringen endte med en gallamiddag på Christianborg slott med hundrevis av gjester fra hele verden.

Til sommeren er det lillebror prins Joachim som har jubileum. 7. juni fyller han 50 år, men det skal ikke markeres offentlig, ifølge danske Se og Hør.

Og det er det en god grunn til, ifølge TV 2s kongehusekspert Kjell Arne Totland.

– I alle regjerende kongehus er det faktisk praksis at man feirer monarkens og tronfølgerens runde åremålsdager og jubileer stort og offisielt, gjerne over flere dager, forteller han.

For prinser og prinsesser lengre ut i arverekken holdes feiringene derimot mer privat.

– Denne forskjellen ser vi veldig tydelig i disse dager mellom britiske prins Charles og hans søsken, og når vi ser tilbake har vi også eksempler på det her hjemme. Og vi vil få se det igjen når kongebarna om noen år fyller 50, sier Totland.

Langt bak i arverekken

Mens tusenvis av dansker hyllet «prinsen som ikke ville bli konge» utenfor Amalienborg slott på hans bursdag i fjor, ser det altså ut til at prins Joachim ikke vil få den samme oppmerksomheten.

– Kronprins Frederik er nummer én i arverekken til tronen, mens prins Joachim har havnet langt nede i arverekken etter at storebroren fikk sine fire barn, sier kongehuseksperten.

Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary har barna Josephine, Vincent, Isabella og Christian sammen. Dermed er prins Joachim dyttet langt bak i arverekken i den danske kongefamilien. Foto: Lise Åserud/NTB Scanpix

Samtidig understreker Totland at fraværet av et offentlig program for jubileet ikke er ensbetydende med at prinsens bursdag ikke skal feires i det hele tatt.

– Dette betyr ikke at prins Joachim ikke vil bli feiret av familie og venner når han 7. juni fyller 50 år, bare at det ikke blir en storslått feiring som det offentlige betaler, sier han og fortsetter:

– Jeg er blant annet sikker på at vår egen kong Harald vil være blant gratulantene. Han er nemlig prins Joachims gudfar.

Til danske Se og Hør sier Joachim selv at han ikke har besluttet hvordan dagen skal feires.​

Flytter til Frankrike

Kongehusekspert Søren Jakobsen sier til danske BT at fraværet av en feiring passer godt med prinsens livssituasjon.

Til høsten tar nemlig den danske prinsen med seg hele familien og flytter til Frankrike, hvor han skal begynne på en militær utdannelse ved École Militaire.

– En 50-årsdag blir ofte brukt til å vise hvor langt man er kommet i livet, men Joachim står nå og skal på en måte begynne forfra, sier Jakobsen.

Selv om dansk presse åpenbart har bitt seg merke i fraværet av en offentlig markering av Joachim, tror Kjell Arne Totland at skandaleoppslagene ville vært enda større dersom det faktisk hadde blitt lagt opp til en stor, offentlig feiring.

– Han har nemlig langt fra den samme rolle, posisjon og popularitet i Danmark som sin storebror, tronfølgeren, sier han.