Ole Gunnar Solskjær reagerte sterkt da NRK viste Manchester United-manageren en annonse for det irske bettingselskapet for Paddy Power på forsiden av den engelske tabloidavisen London Evening Standard.

Solskjærs ansikt var avbildet på annonsen. Han reagerer også på at det er et politisk budskap i annonsen, for den retter seg mot statsminister Theresa May og spør om tiden er inne for å bruke «den norske modellen».

– De kommer til å få store, store problem med meg, sier Solskjær om annonsen.

Til NRK sier nordmannen at han kommer til å få advokaten sin til å se på saken. Solskjær er helt klart på at han ikke ønsker å ha noe å gjøre med et bettingselskap.

– Dette er ulovlig. Bruk av personbilder i kommersiell sammenheng uten samtykke fra den avbildede er lovstridig både i Norge og England, sier Solskjærs advokat, Erik Flågan i Stray Vyrje Advokatfirma, til NRK.

Flågan opplyser til statskanalen at Solskjær allerede har en avtale med Norsk Tipping med lisensiert rett til bruk av navn og bilde. Advokaten sier til VG at denne sake håndteres av deres engelske samarbeidspartnere.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med Paddy Power, foreløpig uten hell. Det irske spillselskapet har ikke besvart NRKs henvendelser.

Solskjær har ledet Manchester United til 14 seirer på 17 kamper siden han tok over for sparkede José Mourinho i desember. Han har tatt klubben til fjerdeplass og kvartfinale i både FA-cupen og Champions League.