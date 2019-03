Manchester City risikerer allerede bot og utestengelse fra Champions League etter at Uefa tidligere i uken meddelte at klubben etterforskes for brudd på finansielt fair play.

Til tross for kontroversene, tror ikke manager Pep Guardiola at det vil ødelegge hans ettermæle i klubben. Forrige sesong vant de ligaen med rekordmange poeng og scoringer.

– Nei, absolutt ikke, slo Guardiola fast på fredagens pressekonferanse.

Spørsmålsstiller BBC fulgte opp med å spørre om han var sikker på det.

– Ja, definitivt, fastholdt spanjolen.

Pep Guardiola ledet i februar Manchester City til fire ligaseirer av fire mulige. Rekken sikret ham prisen som månedens manager foran Ole Gunnar Solskjær.



I november, da de første sakene ble publisert, sa Guardiola dette:

– Det jeg kan si, er at jeg stoler på klubben og hva de har gjort. Så klart vil vi følge reglene fra UEFA og FIFA, og reglene i Premier League.

Premier League etterforsker også

Fredag bekreftet Premier League overfor BBC at de også etterforsker Citys økonomi og hvordan de signerer mindreårige spillere.

Søkelyset er satt på City etter flere Football Leaks-saker i Der Spiegel og andre publikasjoner, som VG i Norge, om Manchester-klubbens drift.

– Vi har tidligere kontaktet Manchester City for å få dokumentasjon angående anklagene, og vi er i løpende dialog med klubben, sier Premier League.

– Manchester City ønsker Uefa-etterforskningen velkommen, for det er en mulighet til å sette en stopper for spekulasjonene som er kommet etter ulovlig hacking og eposter som er tatt ut av sammenheng, skriver Manchester City i en uttalelse, og hevder samtidig at anklagene er falske.

Også trøbbel for Chelsea

Også Premier League-rival Chelsea er i trøbbel. De er av Fifa ilagt overgangsnekt i to overgangsvinduer. Fredag fikk de avslag på å kunne kjøpe spillere mens anken deres behandles.

Klubben sier de er forbløffet over avgjørelsen og vurderer en anke til Idrettens voldgiftsrett.