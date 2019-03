Ferdigstillelse av Tottenhams nye stadion er nærmest blitt en farse. London-laget skulle vært inne i starten av sesongen, men fortsatt spiller de kampene på Wembley.

Nå ser det omsider ut som Tottenham snart kan begynne å spille på sin nye hjemmebane, for fredag melder klubben at første hjemmekamp blir mot enten Crystal Palace 3. april eller mot Brighton tre dager senere, avhengig resultater i FA-cupen.

I mars skal Tottenham ha to testkamper på det nye stadionet, først en ligakamp for U18-laget 24. mars, før en kamp med Tottenham-legender seks dager senere.

Stadionet kan huse 62.000 tilskuere og skal kunne ha både fotball- og NFL-kamper.

Tottenham skriver at de er kommet til enighet med Premier League, Brighton og Crystal Palace om at den første kampen på det nye stadionet blir i Premier League.

London-klubben skriver også at de har hatt samtaler med Det europeiske fotballforbundet (UEFA), for Tottenham er klare for kvartfinalen i Champions League etter å ha slått ut Dortmund i åttedelsfinalen.