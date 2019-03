Humler og andre bier, men også andre pollinerende insekter som sommerfugler, biller og blomsterfluer, er nødvendige for at blomstrende planter skal kunne formere seg.

Opp mot 30 prosent av den maten vi spiser er direkte eller indirekte avhengig av bestøvningen som bier gjør. EU-kommisjonen anslår at 87,5 prosent av planteartene i Europa er avhengige av insektbestøving, og bienes innsats har blitt beregnet til 1300 milliarder kr hvert år.

I dag er en av tre biearter, inkludert humler, på den norske rødlista, noe som betyr at de er i større eller mindre fare for å dø ut. 12 av våre 208 biearter er antageligvis blitt borte for godt.

Kilde: Miljøorganisasjonen Sabima