Ole Gunnar Solskjær har ledet Manchester United til 14 seirer på 17 kamper og tatt klubben til kvartfinale i både FA-cupen og Champions League, samt opp på den viktige fjerdeplassen i Premier League.

Tidligere Arsenal-spiss Ian Wright holder Manchester United som favoritter mot gamleklubben hans søndag ettermiddag.

Wright hyller Solskjær for måten han har gjenreist Manchester United etter at José Mourinho fikk sparken i desember.

ROSER SOLSKJÆR: Den tidligere Arsenal-angriperen Ian Wright.

– Det er et Manchester United-lag uten unnskyldninger, som gjør det beste de kan og som kjemper om hver eneste ball til siste minutt, sier Wright, som mener Manchester United gjorde det smart i å ansette Solskjær som vikarierende manager ut sesonger.

– Ferguson er den eneste

Wright tror ikke noen av de andre legendariske Sir Alex Ferguson-elevene som Gary Neville, Paul Scholes eller Ryan Giggs kunne gjort det like bra som Solskjær. Han minner om at Giggs ikke klarte å løfte klubben på samme måte da han en kort periode ledet laget sparkingen av David Moyes.

– Ferguson er den eneste som kunne gjort det samme som Ole Gunnar. Folk ble overrasket da han fikk jobben, men han har vist at han ikke bare er god på å behandle mennesker. Han har også taktisk kløkt. Mike Phelan og Michael Carrick må få sin del av æren, sier Ian Wright, og fortsetter:

– Folk sa man måtte vente til storkampene og møtene med Paris Saint-Germain for å vurdere Solskjær, men hadde det vært Mourinho som var manager, hadde de allerede vært slått ut og de hadde ikke oppnådd det samme i ligaen. Han har gjort det fantastisk og fortjener all heder han kan få.

Wright mener Ole Gunnar Solskjær har hatt stor fordel av å kjenne klubben som både spiller gjennom elleve år og som reservelagstrener.

– Planlegger for fremtiden

Solskjær er storfavoritt hos de fleste til å få managerjobben i Manchester United på permanent basis. Ian Wright forventer at det skjer.

Tidligere Manchester United-spiller og Solskjær-lagkamerat Gary Neville sa på Viasports sending denne uken at han tror annonseringen av en langtidskontrakt for Solskjær kommer under landslagsoppholdet senere denne måneden.

– Jeg tror ikke det betyr noe når han får det. Hvis du leser mellom linjene, er det ting han sier som tyder på at han planlegger for fremtiden. Han vet noe allerede. De trenger ikke å stresse med at verden skal få vide det, for de gjør det bra uten annonseringen. Gjør de det på slutten av sesongen, kommer folk til å være like begeistret, mener Ian Wright.

På spørsmål om Solskjær kan være en aktuell mann til å ta over Arsenal en gang i fremtiden, svarer Ian Wright følgende:

– Hvorfor skulle han det? Kommer du som spiller eller manager til Manchester United, er du et sted du kan spille eller trene resten av karrieren hvis du er god nok. Det er en klubb du kan være i hele karrieren for å oppnå målene dine. Gjør han det så bra som han ønsker, hvorfor skulle han forlate Manchester United og gå til en annen klubb. Mange vil prøve seg i Spania og Italia, men hvorfor ta en annen engelsk klubb?