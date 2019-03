Shine skal jobbe som seniorrådgiver i Trumps valgkampapparat foran 2020-valget, og går av etter eget ønske.

Shine kom til Det hvite hus fra stillingen som toppsjef i Fox News, der han skal ha blitt presset ut i kjølvannet av at grunnleggeren av kanalen, Roger Ailes, ble anklaget av flere kvinnelige ansatte for seksuell trakassering.

Shine er den femte kommunikasjonsdirektøren i Det hvite hus siden Donald Trump tiltrådte som president. Han tok over stillingen etter Hope Hicks. Hennes forgjenger Anthony Scaramucci hadde stillingen i under to uker før han fikk sparken etter å ha skjelt ut to av Trumps daværende rådgivere.