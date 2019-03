Barnier opplyser at han nå har lagt fram et nytt forslag til løsning for britene. Forslaget ble fredag også presentert for EU-parlamentet og EUs medlemsland.

Det EU tilbyr, er ifølge Barnier en «juridisk bindende fortolkning» av utmeldingsavtalen som ble lagt fram i november i fjor.

Den nye planen skal etter planen stemmes over i Underhuset tirsdag kommende uke. I den nye avtalen trekker Barnier frem flere punkter som skal være blant de nye viktige tolkningene.

EU lover å gi Storbritannia mulighet til ensidig å trekke seg ut av EUs felles tollområde. Men øvrige deler av utmeldingsavtalens såkalte reserveløsning for irskegrensa må stå ved lag, for å garantere mot en hard grense mellom Irland og Nord-Irland.

Storbritannia «skal ikke tvinges inn i en tollunion mot sin vilje».

Et uavhengig ankeorgan skal, som en siste utvei, kunne gi Storbritannia retten til å suspendere sine forpliktelser under reserveløsningen dersom EU ikke overholder sin plikt til å forhandle i god tro om alternative løsninger.

Barnier lover videre at EU-siden nå vil gjøre alt den kan for å sikre at det oppnås enighet om en avtale.