Fredag talte tidligere presidentkandidat og utenriksminister i USA, Hillary Clinton, på en konferanse i regi av Handelshøyskolen BI.

I hovedsak var hun der for å snakke om likestilling, men hun kom også inn på temaer som Mueller-etterforskningen og valgkampen i 2016.

Hun har tidligere sagt at hun ikke vil stille som presidentkandidat en gang til. På spørsmål om hun fortsatt stod ved dette, var hun klar.

– Uansett hva jeg sier nå, kommer jeg til å havne i trøbbel, men jeg kan ikke se for meg å stille, sa hun.

Gjelder hele verden

Ikke uventet ble også mannen hun kjempet mot i 2016 en del av samtalen fredag. Clinton understreket at hun mener det er fullstendig nødvendig for USA å få en annen president.

– Og ikke bare for USA, men hele verden, så dette gjelder for dere også, sa hun henvendt til salen.

Men en valgkamp mot Donald Trump og hans leir er ifølge Clinton ikke en jobb for hvem som helst.

– Å kjempe mot all propagandaen og tiltakene som kommer til å brukes mot Demokratenes kandidat, er ikke for lettskremte, sa hun.

Obama 2.0

Selv hadde Hillary Clinton et enormt støtteapparat rundt seg da hun drev presidentkampanje. Blant annet hadde hun flere i sin leir som jobbet med Barack Obamas presidentkampanje.

Hillary Clinton feirer kvinnedagen 2019 i Norge. Foto: Roald, Berit

– Men vi stilte med en slags Obama 2.0-kampanje – og gjorde det veldig bra – men Trump stilte med en fullstendig annen kampanje og han gjorde det også veldig bra, sa hun og fortsatte:

– Det var en kampanje hvor det var mye som skjedde i det offentlige rom, mange fornærmelser og det var store folkemengder som tok imot alt han sa. Og jo mer fornærmende det var, jo mer responderte de, sa hun.

– Kommer til å gjøre alt

Ved neste presidentvalg tror Clinton at Trump-leiren vil gjøre enda mer av virkemidlene som viste seg vellykket i 2016.

– Våre kandidater vil ikke ha mulighet til å opparbeide seg en infrastruktur som den russerne allerede har, eller som den Trump-leiren har jobbet med siden valget i 2016, sa hun.

Den tidligere presidentkandidaten sa at hun ikke er i tvil om at majoriteten av befolkningen er på Demokratenes side, og at partiet nå ser etter den kandidaten som er best egnet til å stille mot Donald Trump.

– Den som kan stå opp mot det som er en utrolig giftig og negativ kampanje fra den andre siden, og å komme seirende ut av det. Det er alt vi bryr oss om, vi må vinne, det er det eneste som er viktig, sa hun og la til:

– Jeg kommer til å gjøre alt jeg kan for at Demokratene vinner, uansett hvem demokraten er.