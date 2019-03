Den eldste broren, 32 år, ble dømt til fengsel i fem år og tre måneder, mens den yngste, 31 år, ble dømt til fire år og seks måneder for grov voldtekt i Sogndal.

I tillegg er de dømt til å betale 175.000 kroner i oppreisning til kvinnen som er i 40-årene.

Voldtekten skjedde natt til 6. februar 2018, skriver Bergens Tidende.

De skal ha, sammen med en tredje person, voldtatt kvinnen etter tur. Den ene personen skal ha holdt en pute over nakken hennes.

Alle de tre tiltalte nektet skyld for gruppevoldtekt da rettssaken startet.

Kvinnen studerte ved Høgskolen på Vestlandet i Sogndal og kommer fra en annen kommune på Vestlandet.

Anker saken

Forsvarer for den eldste av de to brødrene, Louis Landa, sier hans klient stiller seg uforstående til dommen, og har bestemt å anke dommen.

– Min klient har allerede at han vil anke saken. Fornærmede klarte ikke å gjenkjenne min klient i rettsalen. Det ble heller ikke funnet noe DNA-bevis fra min klient. Dette gjør at vi mener det ikke er grunnlag for at han blir dømt, og vil derfor anke saken, sier forsvarsadvokaten til TV 2.

Etterlyses internasjonalt

Den tredje personen og hovedtiltalt i saken møtte ikke opp i retten. Han er den eneste av de tre som er tiltalt for å ha brukt fysisk makt.

Mannen, som er 33 år, er nå etterlyst internasjonalt.

De tre ble pågrepet og siktet juni i fjor. De er kolleger og alle er av utenlandsk opprinnelse. I tillegg bodde de sammen.

– Stor belastning

Det var statsadvokat Rudolf Christoffersen som førte saken i Sogn og Fjordane tingrett.

Han forteller straffen ble lavere enn hans påstand – men at «begge de tiltalte ble dømt for gruppevoldtekt i samsvar med tiltalen», Ifølge BT.

– Det er ingen tvil om at saken har vært en stor belastning for fornærmede. Hun er nå blitt trodd av retten, og det er alltid viktig for de fornærmede i denne type saker, skriver han i en kommentar til Bergens Tidende.