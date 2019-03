Fulgte med på mistenkelig miljø, slo til og fant heroin for mange millioner kroner

FULGTE MED: Politiet fulgte med på transporten som gikk langs E6 fra Halden til Oslo. Dette bildet er tatt i en annen sammenheng. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

Politiet fikk med seg at to bager ble overlevert på svenskegrensa. Deretter fulgte de med på transporten inn til hovestaden. Der gjorde de et gigantbeslag av heroin.