Ifølge tall fra Opta er Martin Ødegaard best av alle på ett område i Nederland.

Statistikken viser nemlig at Ødegaard er den spilleren som har skapt flest sjanser av alle i den nederlandske toppligaen siden nyttår.

20-åringen har i løpet av de siste tre månedene skapt 32 sjanser for Vitesse, noe som er fire mer enn Youssef El Jebli (De Graafschap) på andreplass.

Ajax-spiller Hakim Ziyech ligger på andreplass, åtte sjanser bak Ødegaard.

Dette er tall som blir lagt merke til utenfor Arnhem, mener TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen. Ødegaard er på lån i Vitesse ut sesongen, og han er allerede koblet til Ajax.

– Det har vært rykter om Ajax, og det er et kvalitetstegn i seg selv. Det er større klubber enn Vitesse som følger med. Han spiller ikke i en sånn klubb etter sommeren, det har jeg null tro på. Han blir plukket opp, enten av den største klubben i Nederland eller av en klubb i en større europeisk liga, sier han.

– Å få spilletid i Real Madrid blir ekstremt vanskelig, men skulle han dratt til Ajax og fått spille, hadde det vært eventyrlig, legger han til.

Mathisen: – Mer komplett

Ødegaard troner også øverst på listen over de yngste spillerne med ti eller flere scoringer og målgivende. Så langt i 2018/19-sesongen har nordmannen fem mål og seks assist.

I tillegg har Ødegaard gode tall på driblestatistikken med suksessprosent på 67 prosent. Han er kun slått av Ajax-spiller Frankie de Jong.

– Da han var i Heerenveen, syntes jeg at han i mange kamper skapte ting, dro av flere spillere og at han burde flere målgivende enn han fikk. Jeg synes han viste prov på ting han gjorde i Norge, men nå har han blitt mer stabil på et høyere nivå. Han har utviklet seg til en mer komplett spiller. Det er utrolig gledelig at en av de mest spennende spillerne på mange, mange år begynner å vise seg frem på denne båten, sier Jesper Mathisen.

Vitesse ligger på femteplass i Eredivisie, hele 22 poeng bak serieleder PSV.

Forventer benkplass

Det er ventet at Ødegaard er en del av den norske landslagstroppen som møter Spania borte og Sverige hjemme senere dennne måneden.

– Han blir garantert tatt ut, men han får nok ett eller to innhopp i disse kampen. Lars Lagerbäck har ikke gitt ham mye tillit fra start, og det er nok fordi han ikke er den type rollespilleren han vil ha på kanten. Hadde jeg vært landslagssjef, hadde jeg tatt ham med fra start på Ullevaal. Kanskje også i Spania, for han har gode ferdigheter med ball. Skal du skape noe mot solide lag, så kan han være døråpneren Norge trenger, mener Mathisen.

TV 2s ekspert forventer at Lagerbäck spiller med Mohamed Elyounoussi og Stefan Johansen på kantene i starten av EM-kvalifiseringen.

– Mohamed Elyounoussi har vært ute i kulden i Southampton. Han har vært kreativ og skapt ting, men har ikke spilt i år. Nå kommer Ødegaard inn i troppen i kanonform. Stefan Johansen har også spilt mye på kanten, så det er alternativer, men det alternativet veldig mange ville brukt, er ikke Lagerbäck stor fan av, mener Mathisen. ​