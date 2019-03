Boeing 777-flyet med 239 mennesker om bord – de fleste fra Kina – forsvant kort etter at det tok av fra Kuala Lumpur med kurs for Beijing.

Rundt 50 slektninger av kinesiske passasjerer reiste til Kuala Lumpur for å markere femårsdagen for mysteriet og presse malaysiske myndigheter til å fortsette letingen.

De samlet seg gråtende utenfor utenriksdepartementet.

Kritiserer myndighetene

Hu Qiufang sier at familiemedlemmer hele det siste året har bedt om et møte med utenriksministeren, men fredag fikk de bare et møte med en funksjonær som fortalte dem at det ikke er noe nytt.

– Den kinesiske regjeringen lytter ikke til oss i det hele tatt, og vi føler oss hjelpeløse, sier 78 år gamle Hu som hadde sønnen sin på det forsvunne flyet.

Ingen tegn til flyet ble funnet under en flere år lang australsk-ledet leting i et 120.000 kvadratkilometer stort område i Indiahavet, som ble avsluttet i januar 2017.

Noen få vrakdeler som med stor sikkerhet er fra flyet, er funnet på Reunion og andre øyer langs østkysten av Afrika.

Mysterium

Hva som skjedde om bord på flyet, er et mysterium.

I en rapport som kom i juli i fjor, heter det at kursen ble endret manuelt av noen om bord, men utover det var det ikke mulig å konkludere.

– At man i våre dager kan miste et så stort fly sporløst, er ubeskrivelig, sier Muguel Marin ved Air Navigation Bureau til CNN.

Gransking av bakgrunnen til alle i mannskapet og alle passasjerene har heller ikke gitt noen klare svar.

Australia, Malaysia og Kina innstilte i januar 2017 letingen etter det styrtede flyet, men etter press fra etterlatte ble den gjenopptatt i år.

Malaysia ga det amerikanske selskapet Ocean Infinity en tre måneders tillatelse til å lete etter det savnede flyet og lovet drøyt 540 millioner kroner dersom vraket ble funnet.

Norsk skip på vei hjem

Ocean Infinity leide det norske supplyskipet Seabed Constructor fra selskapet Swire Seabed i Bergen, utstyrt med seks avanserte Hugin-miniubåter utviklet av Kongsberg Maritime i Horten. Disse kan lete ned til 6.000 meters dyp.

Seabed Constructor har siden gjennomsøkte hele 112.000 kvadratkilometer med havbunn, men uten å finne spor etter H370. Nå blir letingen avblåst.

– Ekstremt skuffende, sier Ocean Infinitys leder Oliver Plunkett.

– Vår motivasjon for å gjenoppta letingen var delvis håpet om å gi noen av de berørte svar. Det er derfor med tungt hjerte vi avslutter søket uten å ha nådd dette målet, sier han.

En talsmann for familiene til de som omkom i flystyrten takker Ocean Infinity for forsøket på å finne det savnede flyet.

– En stor takk til Ocean Infinity. Vi er takknemlige for at de forsøkte, sier Grace Nathan, som selv mistet moren sin i styrten.