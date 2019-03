Gjensidige oppdaget den tekniske feilen rundt klokken 07 fredag morgen.

Systemet er nede i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. Over 900.000 nordmenn rammes av den tekniske feilen.

– Våre leverandører jobber på spreng for å forsøke å løse de tekniske problemene, sier kommunikasjonssjef i Gjensidige, Bjarne Rystad, til TV 2 fredag ettermiddag.

Gjensidige opplyser til til TV 2 at det er tjenestene på nettet som er nede. Det inkluderer nettbanktjenestene.



– Alle portalene og nettsidene er nede. For kundene er det mest kritisk at nettbanken ikke fungerer. Om det er akutt behov oppfordrer vi kunder til å ta kontakt med kundeservice over telefon, så skal vi hjelpe så godt vi kan, sier Rystad videre.



​Det er ennå usikkert hva feilen skyldes. Rystad opplyser at de nå gjør alt de kan for å rette feilen.

– Vi håper at de klarer å løse dette så fort som mulig, men vi aner ikke når ting er på plass igjen. Vi håper på det beste!, sier han.

På vegne av Gjensidige beklager Rystad for ulempene dette medfører for kundene deres.

– Dette er svært beklagelig på vegne av kundene våre at vi ikke har fått dette i orden ennå, sier kommunikasjonssjefen.