Arne (66) havnet i nevekamp på liv og død med øksemann

– Øksa traff meg i armen, såret gapte og det blødde noe voldsomt. Men da skjønte jeg hva som var i ferd med å skje. Jeg var livredd og fikk uante krefter, så jeg fikk tak i armen hans, slengte ham opp i lufta og deisa ham ned i gulvet. Og så hoppa jeg oppå ham og påførte ham så mange slag jeg kunne, forteller Arne.

Arne mister overtaket når han sklir i sitt eget blod på gulvet. Han blendes av lyset fra ranerens hodelykt, og når han prøver å skru på lysbryteren kommer øksa for tredje gang. Den holder på å kappe av ham armen.

Blodet på veggen er avsatt fra Arnes hode idet øksemannen slår etter ham. Foto: Politiet

Ved siden av ham kjemper Vigdis mot den andre raneren som prøver å teipe henne fast. Hun er maktesløs.

– Jeg trodde jo de kom til å drepe Arne, for jeg så alt blodet som rant, forteller hun med skjelvende stemme.

– Det var grusomt.

– Gi dem nøklene til safen!

Til tross for kraniebrudd og et gapende sår i underarmen, fortsetter Arne å slåss for livet, først ute på gangen, så på badet. Arne forteller hvordan han sitter mot veggen og slenger kroppen fram og tilbake for å unngå øksa som slår mot hodet hans.

Arne Urstad sier han plukket beinbiter ut av såret nederst på ryggen. Foto: Nina Urstad Christiansen

Ranerne knuste ekteparets mobiler og stjal alle bilnøklene deres. Foto: Politiet

Så skjer det noe. På soverommet har Vigdis klart å få hendene under maska på den ene raneren. Hun hyler og øksemannen forlater Arne for å hjelpe makkeren sin. Han løper inn på soverommet og slår Vigdis med den butte enden av øksa.

Nå skjønner Vigdis hva ranerne vil. Hun skriker til Arne at han må gi dem nøklene til safen. Da stopper angrepet på sekundet, ifølge ekteparet.

I safen ligger flere Rolex-klokker de oppbevarte for en annen person. I tillegg tar ranerne med seg to jaktrifler, en Beretta konkurransepistol, smykker og 463.000 kr i kontanter.

Reddet av husalarmen

Før ranerne drar teiper de både Arne og Vigdis over munnen, på armer og bein. Så knuser de ekteparets mobiltelefoner, tar med seg nøklene til alle bilene og traktoren på gårdsplassen og forsvinner i ekteparets sølvgrå Mercedes. Klokka 02:41 natt til 13. august 2018 viser Veitrafikksentralens kameraer at bilen passerer Eidetunnelen på tur til Sverige.

På soverommet klarer Arne å bite av teipen på Vigdis. Så befrir hun den hardt skadde ektemannen før hun løper ut i gangen og trykker på SOS-knappen på husalarmen. Over høyttaleren kommuniserer de med vaktselskapet som umiddelbart kontakter alle nødetatene.

Skulderen til Vigdis Urstad med avtrykk av den butte enden av øksa. Foto: Nina Urstad Christiansen

– Det var liv eller død. Hadde de ikke kommet på banen så hadde det ikke vært noe liv, sier Arne.

Han har to kraniebrudd, seks brudd i skuldrene, flere brukne ribbein og sprukken milt. Han overlever såvidt. Vigdis er skamslått, men de største sårene er på innsiden.

Over et halvt år etter angrepet våkner Arne ofte på natta av at Vigdis spenner seg i angst og gråter ved siden av ham i senga.

– Det er sånn som du ser på film, men aldri tror skal skje deg. De har tatt fra meg tryggheten. Den tryggheten jeg alltid har hatt her inne er ikke her lenger, sier Vigdis.​

Øst politidistrikt ønsker tips om: - Personer som har vært i nærheten av Nærumveien 90 på Rygge rundt den 12. august 2018. Politiet tror ranerne har rekognosert rundt Urstads eiendom dagen før ranet som skjedde natt til mandag 13. august. - Observasjoner av en sølvgrå Mercedes, eller Mercedesen og en annen bil, som kjører i høy hastighet mot svenskegrensa etter kl. 02 og før kl. 02:40 natt til mandag 13. august. Politiet mener det finnes tre aktuelle fluktruter: Den mest sannsynlige er Kurefjordveien/Ryggeveien og ut på E6. De to andre er Kurefjordveien/Mellebyveien eller Kurefjordveien/Bygdetunveien og ut på E6. - Opptak fra private kameraer som peker ut mot de mulige fluktveiene, eller fra dashbordkamera som har møtt fluktbilen(e) på tur til Sverige. - Opptak fra dashbordkamera som har passert svenskegrensa i retning Moss den 13. august mellom kl. 02:30 og 03. Politiet er interessert i å se hvilke biler de har møtt på veien. - Personer som har omsatt to jaktrifler, en Beretta konkurransepistol, Rolex-klokker og smykker. - Tips kan gis til Øst politidistrikt på tlf.: 64 99 30 00, eller til Åsted Norge på tlf.: 22 38 98 98/ astednorge@tv2.no

– Visste hvordan politiet jobber

Politiet fant ingen DNA-spor, fingeravtrykk eller digitale spor fra mobiltelefoner. Rundspørringer i nærområdet har ikke gitt resultater, heller ikke kameraer på offentlige steder og næringsbygg. Når fluktbilen ble funnet i Sverige, drøye 7 km nordøst for Strømstad, ble området finkjemmet av politihunder - uten resultat.

— Det er brutalitet som vi ikke har så mange lignende saker av her i Norge, sier politiadvokat Anders Svarholt ved Øst politidistrikt. Foto: Åsted Norge

– Dette gir et bilde av personer som helt opplagt vet hvordan politiet jobber og hvilke spor politiet normalt sett sikrer i en enhver kriminalsak, det er det ingen tvil om. Så har du jo modusen på selve ranshandlingen som er svært, svært grov. Det gir et inntrykk av at dette er personer med en kriminell historikk, sier politiadvokat Svarholt.

Politiet har avhørt flere personer. Noen av dem ønsker de å avhøre igjen. I tillegg leter de og svensk politi etter en navngitt person. Vedkommende har status som vitne og er meget interessant for politiet.

Dopet ned hundene?

Politiet er rimelig sikre på at gjerningsmennene har vært på gården tidligere for å planlegge det presise angrepet. Det er også ekteparet sikre på. De reagerer spesielt på at de åtte jakthundene deres ikke ga fra seg et eneste bjeff den redselsfulle natta.

Arne og Vigdis Urstad kjempet for livet i sin egen seng. Ranernes mål var våpenskapet/safen til høyre i bildet. Foto: Politiet

Normalt sett reagerer de på absolutt alt, forteller Arne og Vigdis. Men den natta var de så stille at leieboeren som bor i et annet hus på gården ikke våknet. Ifølge ekteparet har leieboeren senere sagt at hundene sov til neste formiddag.

Arne Urstad kjempet for livet på soverommet, gangen og badet. Foto: Politiet

– Hvorfor? spør Arne, som mener at hundene trolig ble dopet ned før ranerne slo til.

Alle tips er interessante

Vigdis og Arnes eneste ønske er at gjerningsmennene blir tatt og får sin straff. Da håper Arne at kona Vigdis skal få livsgnisten tilbake.

– Hverdagen er blitt mye mer vanskelig. Det føles som det var i går. Det kommer igjen og igjen og igjen. Men hvis vi er heldige så kan det hende at noen har hørt noe eller sett noe. Snappa opp noen setninger. Vi er takknemlige for absolutt alle tips, sier Arne.

– Det er ikke noe sånt du tror du skal oppleve hjemme hos deg selv. Her skal du egentlig være helt trygg, men det var vi jo ikke, sier Vigdis.

