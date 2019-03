Venstre-Trine tar selvkritikk: – En del av Venstres sjel er blitt borte

– Jeg er helt sikkert på at vi kommer til å vinne valget til høsten, sa Trine Skei Grande da hun avsluttet landsmøtetalen.

Oppkjøringen til Venstres landsmøte har vært preget av medieoppslag om elendige målinger og intern strid i partiledelsen.

Men under landsmøtetalen kostet Trine Skei Grande på seg en liten spøk om sin egen rolle.

Skei Grande reflekterte over at små barn fort kan komme til å jobbe til 2090.

– Akkurat da jeg sa det, følte jeg meg skikkelig gammel. Men det er ikke så lenge til. Jeg skal love dere at det er så lenge til at jeg har gått av som leder til da, altså, sa Skei Grande.

Selvkritikk

Tidligere denne uken gikk Unge Venstre-leder Sondre Hansmark kraftig ut mot sitt eget parti, og hevdet Skei Grande ikke har vært synlig nok som Venstre-leder.

– Velgerne aner ikke hva vi mener, sa Hansmark til TV 2.

Under talen til Venstres landsmøte tok Skei Grande selvkritikk.

– Det er en ting jeg tror vi har glemt litt mens vi har sittet i regjering. Det må jeg ta min del av ansvaret for, for det er en viktig del av Venstres sjel som er blitt borte på veien, sa Venstre-lederen.

Hun pekte på at partiet i større grad må løse små og store utfordringer folk og bedrifter opplever i hverdagen.

– Venstre vet at vi skal lage systemer som passer mennesker, ikke presse mennesker inn i systemer, sa Skei Grande.

– Vi har ikke vært flinke nok til å følge opp de sakene som dere jobber lokalt plukker opp. Der må vi skjerpe oss. Der må jeg skjerpe meg, la hun til.

Skole-satsing

Venstre-lederen varslet at partiet vil foreslå en ny klageordning for seksuell trakassering. Partiet ønsker at slike saker kan bringes inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

– I dag må alle slike saker gå for retten. Det fører til at det er nesten ingen saker. Nå vil vi senke terskelen for å få dem opp, sa Skei Grande.

Satsing på skolen var et annet hovedtema i Skei Grandes tale. Før påske vil regjeringen foreslå at alle barn i landet skal få tilbud om gratis leirskoleopphold. I tillegg varsler Venstre tre tiltak for å løfte guttene i skolen: