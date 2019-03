I denne landsdelen bor spare-vinnerne

– Det å venne seg til å spare litt hver måned og ikke bruke alt som kommer på konto er positivt på flere måter. Du sparer opp til ting som kan skje og ruster deg til å kunne gjøre gode kjøp når mulighetene byr seg, sier forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank.

Folk har forskjellige sparevaner, og ikke alle er like flinke. Noen har for høyt forbruk til at de får spart opp noe, mens andre kanskje har for små inntekter til at det er mulig å spare opp noe.

En ny undersøkelse utført av YouGov på oppdrag fra Danske Bank viser at det også er forskjell på hvilken landsdel som er best på sparing.

Sparer du?

I undersøkelsen har nordmenn i ulike landsdeler svart på en rekke spørsmål som omhandler deres sparevaner.

Landet deles i undersøkelsen opp i fem områder; Oslo/Akershus, resten av Østlandet, Sørlandet, Vestlandet og Trøndelag/Nord-Norge.

Det første spørsmålet er om man i det hele tatt sparer penger per i dag. Her er det de på Vestlandet som scorer høyest, med 82 av de spurte som svarer at de holder på med sparing. Dette er knepent bedre enn Oslo og Akershus, hvor 81 prosent svarer at de sparer.

Ifølge undersøkelsen er det færrest som sparer i resten av Østlandet, med 75 prosent.

Pensjonssparing

Det er altså Vestlandet som kommer best ut når det gjelder hvor mange som sparer. Tallene er så vidt bedre enn i Oslo og Akershus, men i undersøkelsen kommer det frem at Vestlandet også scorer høyest på en rekke andre parametre.

Å spare til pensjon er svært fornuftig, og her er det vestlendingene som er best. På Vestlandet svarer 43 prosent at de driver med pensjonssparing, mens bare 24 prosent av dem i Oslo og Akershus gjør det.

Det er også på Vestlandet at man i størst grad tror man får råd til å leve slik man ønsker i pensjonisttilværelsen, med halvparten av de spurte som svarer ja. På Sørlandet er det bare 37 prosent som har troen på drømme-pensjonstid, mens 38 prosent er fasiten i Trøndelag og Nord-Norge.

– Vi har god økonomi i Norge fremover, men vi blir pensjonstapere. Vi må ta ansvar selv for hvordan vi ønsker å leve den dagen vi ikke lenge skal gå på jobb, sier Tvetenstrand.

– Ikke overraskende

I tillegg til å være Norges ivrigste sparere, må vestlendingene også sies å være Norges smarteste og mest ambisiøse sparere. Hele 26 prosent svarer at de sparer i aksjer, mot bare 13 prosent på Sørlandet.