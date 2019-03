​Mike Weirsky fra New Jersey vant svimlende 237 millioner dollar – over to milliarder norske kroner – i Mega Millions-lotteriet i USA nylig.

Men hele gevinsten kunne gått i vasken, hadde det ikke vært for en svært ærlig sjel.

– Klassisk mobil-tabbe

Etter at han hadde kjøpt det som skulle vise seg å bli vinnerloddet, begynte han nemlig å fikle med telefonen, og glemte igjen kupongen i butikken.

– Det er den klassiske mobil-tabben. Jeg la fra meg loddet, puttet pengene i lommeboken, begynte å se på mobilen, og gikk, sa Weirsky på en pressekonferanse torsdag.

Se video øverst!

Til hans store overraskelse hadde en fremmed sett ham legge igjen kupongen, og butikken hadde tatt vare på den i en skuff.

– Jeg lette i tre timer timer da jeg kom hjem og var sikker på at det var borte for godt. Jeg kunne ikke tro det da jeg fikk den igjen, sa han.

Eks-kona: – Vil ikke ha ham tilbake

To kvelder senere gikk kupongen inn – og jackpot-gevinsten var et faktum for den arbeidsledige 54-åringen.

– Jeg har levd på min kones inntekt i 15 år, men vi ble skilt i oktober. Jeg har søkt på jobber i ett år uten å ha fått noe respons. I går fikk jeg endelig mitt første jobbintervju, men da måtte jeg si nei, ler Weirsky.

New York Post har pratet med ekskona, Eileen Murray, og hun er overhodet ikke interessert i å ta ta eksmannen tilbake, til tross for milliardgevinsten.

– Han appellerer ikke plutselig til meg bare fordi han har penger. Jeg vil ikke gå etter pengene, jeg har moral og vet hva jeg har jobbet for og hva jeg har, sier hun.

Murray, som fortsatt betaler eksmannen bidrag etter skilsmissen, sier videre at hun ikke forventer å få se noe til gevinsten, men «håper at han vil gjøre det riktige».

Les også: Fotballproff vant formue i Lotto ​

Vil «gå amok»

​Mike Weirsky valgte å få utbetalt gevinsten i én utbetaling, noe som gir ham 162.5 millioner dollar – nesten 1,5 milliarder norske kroner – rett i fôret.

Det var en slik kupong Mike Weirsky glemte igjen i butikken. Dette bildet er tatt før en jackpot i oktober i fjor. Foto: Frederic J. Brown / AFP

Nå venter han på klarsignal fra sine advokater og økonomiske rådgivere for å kunne å begynne å bruke pengene.

– Det første jeg skal kjøpe meg er en Ford Raptor pickup. Det har jeg ønsket meg lenge og nå skal jeg kjøpe den. Når advokatene og rådgiverne gir meg grønt lys til å «gå amok», skal jeg ta med hele familien på ferie og sikkert gjøre flere andre ting, sa han på pressekonferansen.

Weirsky uttalte at han vil dele ut noe av gevinsten til den fremmede personen som tok vare på kupongen hans, dersom vedkommende melder seg.