Skei Grandes favoritt klar til å overta Venstre

Melby understreker at det ikke er noen lederdebatt nå, men åpner likevel for å bli partiets neste leder.

– For meg er det viktig at Venstre fortsetter å gå i en retning hvor vi skaper nye arbeidsplasser, gir alle utdanning og er et grønt parti som kutter klimagassutslipp. Jeg ønsker å være med i ledelsen av et slikt parti. Jeg håper Trine sitter så lenge som mulig og fortsetter å gjøre den fantastiske jobben hun gjør, så får alle andre være et lag og backe opp under det, sier Melby til TV 2.

Sammen med Sveinung Rotevatn anses hun som Venstres «kronprinspar». Tidligere denne uka lanserte Skei Grande Melby, Rotevatn og Abid Raja som mulige arvtakere.

Melby lanserte sitt kandidatur først i Adresseavisen.

Posisjonering

Internt i Venstre mener kilder at Abid Raja nå bygger seg opp til å bli en del av partiledelsen, som er på valg i 2020.​

Melby velger nå å lansere seg som en annen kandidat.

– Trine Skei Grande er jo ikke på valg før i 2020. Hvorfor kommer dette nå?

– Det er helt riktig og derfor sier jeg håper det er lenge til et lederskifte skjer. Jeg håper Trine sitter lenger enn 2020. Jeg har lyst å være en del av teamet rundt Trine.

– Så Trine Skei Grande får vært partileder så lenge hun vil?

– Jeg har ingen planer om å utfordre Trine. Jeg trives veldig godt i rekkene bak henne med Terje, Ola og alle de andre. Vi skal sloss for at Venstres løsninger skal bli politikk og få det gjennomført i regjering. Er det en ting Trine er god på, er det å få gjennomslag for Venstres politikk i forhandlinger med andre partier, svarer Melby, som i dag er stortingsrepresentant for Venstre.

Raja: Har alltid støttet Trine

Torsdag spurte TV 2 Venstre-politiker Abid Raja om han synes partileder Trine Skei Grande gjør en god jobb som Venstre-leder.

Da valgte han å trekke frem Skei Grandes jobb som kulturminister. Han ønsket heller ikke å svare på han ønsker at Venstre-lederen fortsetter som partileder.

På spørsmål om han ønsker at Skei Grande fortsetter som leder, svarte Raja dette:

– Det er noen teknikaliteter. Denne helgen skal Venstre sette ned en valgkomité, så er det valgkomiteen som jobber, så er det kutyme at alle svarer til valgkomiteen hva de selv ønsker seg. Videre gir valgkomiteen en innstilling, så er det landsmøtet som bestemmer. Jeg tror ikke vi skal forskuttere på det nå, sa Venstre-profilen. torsdag.