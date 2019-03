Se pressekonferansen i vinduet øverst.

Det har vært trøblete tider for Ole Gunnar Solskjær på skadefronten den siste tiden. Men nå har manageren gode nyheter til Manchester United-fansen.

Under fredagens pressekonferanse i Manchester friskmeldte Solskjær noen viktige spillere.

Trolig vil flere spillere være klar til Arsenal-kampen førstkommende søndag. Eric Bailly, Anthony Martial, Nemanja Matic og Ander Herrera kan alle bli å se på Emirates Stadium.

– Eric er frisk, Anthony vil være tilgjengelig, forhåpentligvis vil vi ha Nemanja og/eller Ander kan bli klar også. Så det ser bedre ut. De trenger bare et par dager til med trening med laget. De har gjort fremskritt i opptreningen, opplyser Solskjær fredag.

Kontrakten med Molde

Spørsmålene rundt kontraktsituasjonen til Solskjær har vært mange. Nylig kom det fram at manageren har terminert kontrakten med Molde, noe det ikke noen form for dramatikk rundt, i følge Solskjær selv.

– Det kontraktproblemet der handler om at du ikke kan ha to kontrakter når du er manager, så kontrakten (med Molde) ble terminert. Jeg har kontrakt med Manchester United til slutten av juni, forklarer Solskjær.

Manager-spørsmålet: – Jeg elsker å jobbe her

Ønskene om at Ole Gunnar Solskjær blir permanent manager i Manchester United ble, om mulig, enda større etter seieren over PSG i Champions League onsdag.

De engelske avisene, supporterne og flere spillere har uttalt at de ønsker at Solskjær får jobben.

Det tar imidlertid hovedpersonen selv med knusende ro.

– Selvsagt, jeg elsker å være manager for disse guttene, jeg elsker å jobbe her og som jeg har sagt så mange ganger, jeg gjør bare mitt beste hver eneste dag. Hvis og når det kommer til at den avgjørelsen må tas, så må vi tenke på det, sier Solskjær.