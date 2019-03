– Helikopteret melder at det ikke er spor inn eller ut av skredet. Søk er avsluttet, tvitret politiet klokken 10.39.

Det var ikke noe som tydet på at personer var tatt av skredet, men det ble sendt ut et ambulansehelikopter med lavinehund for å undersøke området.

– Vi har fått melding fra turgåere om at det er gått et skred i en kjent trasé på vei mot Djeveltanna, sa operasjonsleder Karl Erik Thomassen i politiet til NTB i 10.30-tiden fredag. Politiet meldte om hendelsen et kvarter tidligere.

Djeveltanna, også kjent som Søndre Småtindan, er et populært fjell blant tur- og skigåere.

Torsdag gikk et skred i Blåbærfjellet i Tamokdalen. Et følge på fire personer ble tatt, men kom uskadd fra hendelsen. Torsdagens ras gikk i området der tre finske og en svensk statsborger omkom da de ble tatt av et snøras i januar.

