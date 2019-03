Se Liverpool mot Burnley på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo søndag kl. 12.30.

Peter Crouch ble hentet fra Championship og Stoke til Burnley i januarvinduet. Den høyreiste spissen er glad for å være tilbake på det øverste nivået.

– Jeg føler meg fremdeles bra og jeg føler meg fortsatt klar for å spille kamper. Det er det jeg ønsker, sier Crouch til Premier Leagues egen TV-kanal.

Crouch har vært innom en haug med klubber i løpet av sin karriere og angriperen har slått flere rekorder siden Premier League-debuten for Aston Villa i 2002. Han har flest scoringer med hodet (53) og han har flest innhopp (152) i Premier League. Totalt står Crouch med 108 scoringer på 465 ligakamper. Etter overgangen i januar har 38-åringen kommet på banen som innbytter i tre kamper.

– Jeg visste før jeg signerte at jeg kom til å tilbringe tid på benken. Den beste måte å jeg kan gjøre en forskjell er ved å score mål, så forhåpentligvis kommer det.

– Jeg er lynrask

– Jeg er på en alder der mange av mine kompiser, som er like gamle som meg, har gitt seg. De gjør andre ting nå, og jeg føler at jeg må jobbe hardere. Jeg føler jeg har fått en ny sjanse i livet siden jeg fortsatt holder på. Jeg elsker det og vil ikke at det skal ta slutt. Jeg husker Mark Hughes, fra tiden i Stoke, han sa at han spilte til han var 40. Det er noe jeg ville elsket å gjøre. Teddy Sheringham gjorde det samme. Og begge de to klarte seg uten særlig fart, men for meg er det annerledes. Jeg er jo lynrask, sier Crouch og bryter ut i latter.

– Neida, jeg har det på samme måte som de to. Jeg har aldri vært rask, men har klart meg med andre ferdigheter.

– Anfield er et spesielt sted

Burnley reiser til Merseyside for å møte Jürgen Klopps menn søndag. Crouch var i Liverpool fra 2005-2008, og fansen har neppe glemt fyrtårnets kunstscoringer for de røde.

– Jeg har bare gode minner og jeg spilte nok min beste fotball da jeg var i Liverpool. Jeg var også på landslaget. For meg er Anfield et spesielt sted. Jeg har vært der og spesielt kveldene med Europa-cup er utrolige. Jeg har fortsatt sterke bånd til byen og er der ofte. Fansen behandler meg alltid bra.

Vil ikke gi Liverpool noe gratis

​For Crouch og Burnley handler det om å overleve i Premier League. For Liverpool er situasjonen en helt annen. Etter en litt ustabil periode er Liverpool ett poeng bak ligaleder Manchester City.

– De har vært så langt unna å vinne Premier League så lenge. Nå er de svært nærme. De trenger en seier, men det gjør vi også, av helt andre grunner. Jeg skal gjøre alt jeg kan for at de ikke skal vinne kampen mot oss, om jeg får muligheten. Men etter det håper jeg at de vinner ligaen.