Pengekrav førte til voldsmareritt i denne leiligheten

Tre av de fire tiltalte har i all vesentlighet erkjent straffskyld etter tiltalen, men det er fremdeles uenighet rundt noen av detaljene i voldshandlingene.

Den fjerde tiltalte har i et gammelt politiavhør nektet straffskyld, slik alle de fire gjorde innledningsvis. Det er imidlertid ukjent hvordan han stiller seg til tiltalen i dag, fordi han oppholder seg i Pakistan.

– Han har opplyst at han ikke kommer seg til Norge fordi luftrommet er stengt som følge av urolighetene mellom Pakistan og India, sier hans forsvarer Carl Konow Rieber-Mohn til TV 2.

Dette er imidlertid ikke første gang han har droppet å møte opp i retten. Hele tre ganger tidligere har saken vært berammet, men hver gang har den måttet avlyses fordi tiltalte ikke har møtt opp.

Fordi mannen som både er tiltalt og fornærmet, i dag soner en dom for et annet lovbrudd, har det nå vært mulig å tvinge ham til å stille opp i retten. Med tre av fire tiltalte på plass besluttet retten at saken skulle gjennomføres denne gangen.

Saken er ventet å bli avsluttet i Oslo tingrett i begynnelsen av neste uke.