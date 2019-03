Torsdag spurte TV 2 Venstre-politiker Abid Raja om han synes partileder Trine Skei Grande gjør en god jobb som Venstre-leder.

Da valgte han å trekke frem Skei Grandes jobb som kulturminister. Han ønsket heller ikke å svare på han ønsker at Venstre-lederen fortsetter som partileder.

– Håper du Trine Skei Grande fortsetter som leder etter landsmøte i 2020?

– Det er noen teknikaliteter. Denne helgen skal Venstre sette ned en valgkomité, så er det valgkomiteen som jobber, så er det kutyme at alle svarer til valgkomiteen hva de selv ønsker seg. Videre gir valgkomiteen en innstilling, så er det landsmøtet som bestemmer. Jeg tror ikke vi skal forskuttere på det nå, sier Venstre-profilen.

La striden død

Senere samme dag forsøkte Raja å legge striden med Skei Grande død.

– Trine er et raust menneske, løfter menneskene rundt seg, hun er kunnskapsrik og deler av den kunnskapen. Hun er ekstremt dyktig på å reise og besøke mange kulturhus, bibliotek, lokallag og Venstre-folk. Hvis alle i Venstre jobber like mye som Trine, så hadde vi vært et tosifret parti, sa Abid Raja til TV 2 sent torsdag kveld.

Han avfeide også at det pågår en maktkamp mellom ham og partilederen, og skyldte på media.

– Pressen går opp uvesentlige ting, som hvor og jeg hun møtes og hva jeg og hun snakker om. Det har ikke pressen noe med. Jeg sier med all tydelighet: Trine er leder, hun er min leder og jeg jobber tett sammen med henne for å løfte partiet Venstre frem mot valget og etter valget, uttalte Raja.

– Kjempegøy å jobbe med ham

– Vi har jobbet sammen i veldig mange år. Jeg har kjent Abid siden har var en ung gutt. Vi har hatt våre «skreller», og vi har skværet opp. Vi har jobbet sammen med mange politiske saker, deriblant innenfor innvandring og integrering. Nå jobber vi sammen på utenriks og forsvarsfeltet der han har et hovedansvar, og det har vært kjempegøy å jobbe med ham, sier hun og legger ting:

– Det er klart vi har hatt noen trefninger, men vi har vært veldig god til å ordne opp i det.

Respekterer arbeidet hans

TV 2s ferske stortingsgallup viser at partiet hadde falt under sperregrensen dersom det var stortingsvalg i dag. Med disse oppslutningene hadde Skei Grande blitt Venstres eneste representant på Stortinget.

I et intervjuet med TV 2 torsdag uttalte Raja at det er ingen i partiet som skinner akkurat nå, som følger av deres dårlige oppslutning. Det sier partilederen seg enig i.

– Når vi har så dårlige målinger, må vi tåle å høre at vi ikke gjør en bra nok jobb. Da gjør ikke jeg en bra nok jobb, og da gjør ikke vi på lag en bra nok jobb, sier hun.

– Gjør Abid en bra nok jobb?

– Abid har vist mye i media, og kjørt mange gode saker. Det han for eksempel har gjort nå i forhold til IS-barna har jeg stor respekt av. Både med å jobbe grundig med saken og jobbe internasjonalt for å få til ting. Nå står han på for å finne gode løsninger her i Norge, sier Skei Grande.