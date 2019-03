Se straffesituasjonen i vinduet øverst.



Neymar var alt annet enn fornøyd da Manchester United fikk straffe på overtid etter VAR-avgjørelse mot PSG onsdag.

Straffemålet til Marcus Rashford ga United 3-1 seier, og sendte dem videre i Champions League.

Neymar reagerte med et voldsomt utbrudd mot dommerne på Instagram etter kampen, da han mente at det ikke var hands på hans lagkamerat Presnel Kimpembe.

– Dette er en skam. De setter fire personen som ikke forstår fotball til å se på reprisen på VAR. Det er ikke straffespark. Hvordan kan det være hands når ballen treffer ryggen? Dra til helvete, skrev Neymar på sin Instagram-konto.

Kan få straff selv om han ikke spilte

Nå risikerer fotballstjernen straff etter utbruddet på sosiale medier, og i tillegg for at han klappet sarkastisk mot én av de fire dommerne da de gikk inn i spillertunnelen etter kampen. Det skriver The Times.

For selv om Neymar ikke spilte onsdagens kamp grunnet skade, kan UEFA velge å straffe PSG-angriperen fordi han er en del av PSGs offisielle Champions League-tropp, skriver den engelske avisen.

Risikerer utestengelse

Blir Neymars kommentarer tatt opp i UEFAs kontroll, etikk og disiplinære organ, kan fotballstjernen risikere straff for neste års Champions League. Dette fordi han har brutt regelverket, melder den spanske avisen Marca.

Blir han straffet, kan Neymar bli utestengt i en til tre kamper i Champions League 2020.