Klimaaktivist Greta Thunberg (16) er kåret til årets kvinne

Ungdommer over hele verden har streiket for klimaet, etter oppfordring fra Thunberg. Selv sier hun at diagnosen asperger er årsaken til at hun tør å stå for det hun tror på.

Kun 16 år gammel har hun deltatt på to klimatoppmøter, blitt intervjuet av internasjonale aviser som The Guardian og New York Times, og fått 237.000 følgere på Twitter-kontoen sin dedikert til miljøet.

– Jeg tror ikke jeg er spesiell person, men jeg har et moralsk ansvar for å gjøre det jeg kan for å snu utviklingen, og få folk til å forstå hva som skjer om vi ikke forandrer vår oppførsel, sier Thunberg til Expressen.

Deltok på klimatoppmøte

Som femtenåring talte hun på klimatoppmøtet i Polen foran politikere fra hele verden.

– Men det er ganske deprimerende å være der. Vår fremtid hviler i deres hender, og de virker ikke å ta det på særlig alvor, og da blir man ganske mørkredd. I matsalen spiser alle hamburgere for eksempel. Det skjer ikke så mye. Det er mest snakk, forteller hun om erfaringen til Skavlan i januar.

Den svenske 16-åringen mener likevel at løsningen på krisen er klar og tydelig.

– Vi må stoppe utslippene, det er svart-hvitt. Enten setter vi i gang en kjedereaksjon som utløser hendelser utenfor menneskelig kontroll, ellers så gjør vi ikke det.

Opp mot valget i Sverige i fjor høst, satte Thunberg seg foran Riksdagen med et håndmalt skilt og et krav om at politikerne skulle ta klimatrusselen på alvor.

Det førte til en invitasjon til hennes andre toppmøte, denne gang i Davos i slutten av januar.

Se intervjuet Greta gjorde med Skavlan her:

Årets kvinne

Juryens avgjørelse begrunnes med at Thunberg har skrevet seg inn i historiebøkene, og gir en stemme til en hel generasjon som krever å få en framtid.

– Det er overveldende. For litt siden hadde jeg aldri kunnet forestille meg det her. Det er også gøy at en klimaaktivist utnevnes til dette. Det er en enorm ære, og det er gøy å få bekreftelse på at det jeg gjør har en innvirkning, sier Thunberg til Expressen.

Selv har hun sluttet med både å shoppe og å fly. Hun har dessuten blitt veganer. Livet ble aldri det samme igjen etter at en åtte år gammel Thunberg lærte om klimatrusselen på skolen. I 11-års alderen gikk hun inn i en depresjon fordi hun følte klimasituasjonen var håpløs.

– Nå føler jeg at livet mitt har fått en mening. Jeg føler meg nødvendig. Jeg tror mange i dagens samfunn føler at de savner en mening. Vi fokuserer på overfladiske ting i stedet for å jobbe for det som er viktig, sier Thunberg til avisen.