Mange planlegger nok sommerferien i disse dager, og ser overnattings-summene tårne seg opp.

For noen er imidlertid ikke pris en problemstilling, og det vet luksushotellet Palms Casino Resort i Las Vegas å utnytte.

Nå har de fått hjelp av den verdenskjente engelske kunstneren Damien Hirst for å designe verdens mest spektakulære hotellrom.

Nå er resultatet klart.

Se bilder av suiten øverst.

836 kvadratmeter

Døde haier utstilt i et glassmonter med formalin, to hovedsoverom, massasjebord, biljardbord, et boblebad som henger ut over «The Strip» og en privat kunst-omvisning på rommet, er noe av det man får, om man tilbringer netter der skriver GQ.

Dersom man har råd.

Prisen per natt er nemlig satt til svimlende 100.000 dollar, eller nærmere 870.000 kroner etter dagens kurs. Dermed er det verdens dyreste hotellovernatting.

Hotellet krever imidlertid at suiten bookes for minimum to netter, så den summen må i praksis dobles.

Hotellet ble nylig renovert for over seks milliarder kroner, og «Hirst-suiten» var en del av denne rehabiliteringen.

Suiten går over to etasjer og er på hele 836 kvadratmeter.

– Gjennom de siste månedene har vi jobbet tett med Damiens team for å finne muligheter for å knytte rommet og hans arbeid sammen på en best mulig måte, sier Peter Bentel fra det New York-baserte arkitektfirmaet Bentel & Bentel, ifølge GQ.

Damien Hirst poserer foran verket «Death Explained», a en hai delt på midten og utstilt i væsken formalin i London i 2007. Foto: Chris Young / AFP

Stjernekunstner

Gjestene vil få 24 timers butler-service, privatsjåfør, a-liste-adgang til alle hotellets fasiliteter og mye mer.

I tillegg til overflod av luksus, vil suiten være utstyrt med seks original-verker fra Hirst, inkludert den enorme installasjonen «Demon With Bowl», som var hovedverket ved hans utstilling i Venezia i 2017.

Damien Hirst er en svært ettertraktet kunstner. I 2007 solgte han verket «For the Love of God» – en diamantbelagt hodeskalle i platina – for 99 millioner dollar, en av de høyeste salgssummene betalt for et verk av en nålevende kunstner, skriver Fineart.no.

Denne ble stilt ut på Astrup Fearnley-museet i Oslo en periode i 2015.

Museet har fortsatt en betydelig samling av verkene hans permanent utstilt.

Hai råtnet

Å lage kunst av døde dyr har imidlertid bydd på utfordringer. I 2007 måtte installasjonen «Mother and Child Divided» med en ku og en kalv delt på midten, demonteres, fordi den var gått lekk.

Dette ble ordnet, og installasjonen er utstilt på Astrup Fearnley-museet den dag i dag.

Året før ble det bekreftet at hans marinerte hai kalt «The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living», hadde begynt å råtne, skriver Dagbladet.

Oppdagelsen kom like etter at verket hadde blitt solgt for 67 millioner norske kroner.

Hirst er også kjent for sine enorme pilleskap, og et slikt blir å finne i luksussuiten.