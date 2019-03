Ved hjelp av en fotometode som kalles Shclieren, har Nasa lykkes med å avbilde sjokkbølgen rundt to fly som oppnår supersonisk fart.

– Jeg er ekstatisk. Vi kunne ikke drømme om at bildene ville bli så klare og vakre, sier fysiker J.T. Heineck ved Nasa i en uttalelse.

Sjokkbølgen er det som gir det velkjente smellet på bakken når et fly bryter lydmuren i en hastighet på 1225 kilometer i timen.

Skadelig smell

Smellet kan både være irriterende og skremmende, men det kan også skape ødeleggelser som knuste vinduer. Derfor er det innført strenge restriksjoner på supersoniske flyvninger i flere land og byer.

Bildene er del av et forskningsprosjekt for å utvikle fly som kan bryte lydmuren uten å utløse dette smellet.

– Disse dataene hjelper oss veldig med å forstå hvordan sjokkbølgene oppfører seg, sier Neal Smith ved AerospaceComputing Inc.

Kommersielt potensiale

Et gjennombrudd i denne forskningen kan bety en ny æra for supersoniske passasjerfly for første gang siden Concorde ble avviklet etter ulykken i 2003.

Nasa er allerede godt i gang med utviklingen av et slikt fly.

KNIVEGGEN: Dette bildet viser det som kalles «knife-edge» eller «kniveggen» av en supersonisk sjokkbølge. Foto: Nasa

Dette er de første bildene av denne typen. De er tatt fra et fly som fløy ca 2000 fot, eller 610 meter, over de to jagerflyene. Resultatene vekker oppsikt verden over.

Flyene på bildene er av typen T-38. Pilotene fløy i formasjon bare ni meter fra hverandre i 30.000 meters høyde.