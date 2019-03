– Jeg har alltid stått sammen med Trine

– Skinner hun som Venstre-leder?

– Trine Skei Grande gjør en iherdig..

– Spørsmålet var om Trine Skei Grande skinner som Venstre-leder?

– Akkurat nå med målinger på 2-tallet er det ingen som skinner. I den grad skinner vi alle likt eller alle skinner like dårlig.

– Er Trine Skei Grande den politikeren i Venstre som kan få Venstre til å skinne?

– Trine har gjort en fantastisk jobb for Venstre i mange år.

– Abid Raja, du må svare på spørsmålet. Er Trine Skei Grande den politikeren som skal få Venstre til å skinne?

– Jeg har stor tro på at Trine og vi andre sammen som et lag skal få Venstre til å skinne igjen frem til dette lokalvalget her, svarer Raja.

Nekter for strid

TV 2s kommentator Aslak Eriksrud sa torsdag at det er åpenbart det ikke er noen tillit mellom Skei Grande og Raja.

– Nå er det en åpen strid om Trine Skei Grandes lederskap ved inngangen til et landsmøte hvor ledelsen ikke står på valg. Det er oppsiktsvekkende, sa Eriksrud.

Raja nekter for at han utfordrer Skei Grande.

– Forstår jeg deg rett hvis du i dette intervjuet legger stridsøksen ned og stiller deg hundre prosent bak Trine Skei Grande?

– Jeg har aldri tatt opp noen stridsøks og alltid stått sammen med Trine, og det har jeg gjort i mange år og kommer til å fortsette med.

– Hvordan vil du beskrive samarbeidet mellom dere?

– Vi samarbeidet for å løfte partiet Venstre på målingene og det kommer vi til å fortsette med frem til lokalvalget og vi skal gjøre alt vi kan for å løfte Venstre. Så har pressen kost seg masse med vinklinger og spekulasjoner. Det er deres oppgave, men jeg tror jeg må bli tatt på alvor når jeg sier vi samarbeider for å løfte partiet på målingene og gjøre et godt lokalvalg for Venstre, sier Raja.

Trine Skei Grande taler til Venstres landsmøte klokka 14:00 fredag. Se talen direkte på TV2.no og TV 2 Nyhetskanalen.