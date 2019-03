Tirsdag morgen ble en jente funnet død i en koffert på en tursti i Los Angeles, ifølge LA Times.

Jenta, som anslås å ha vært mellom åtte og 13 år gammel, ble dumpet på en voll ved siden av den populære turstien på Hacienda Heights. Jenta hadde ikke vært der mer enn 48 timer før hun ble funnet av en parkarbeider.

Hun ble funnet med hodet og deler av overkroppen stikkende ut av kofferten, og var kledd i en langermet rosa genser med skriften «Future Princess Hero» og en svart og hvit bukse med pandamotiv.

Famler i blinde

Nå ber politiet publikum om hjelp til å få identifisert jenta.

– Det er et mistenkelig dødsfall. Det var ingen åpenbare skader på jenta eller tegn til underernæring eller mishandling, sier Scott Hoglund ved Los Angeles-politiet.

Dødsårsaken er fortsatt uviss. Jenta vil ventelig bli obdusert i løpet av de kommende dagene.

– Vi har ikke peiling på hvem denne jenta er, sier Hoglund.

– Vi har ingen spor i saken. Vi leter etter vitner som kan ha vært i området, som kanskje har sett en bil stanse like ved. Vi ser etter hva som helst av spor, sier han videre.

En 13 år gammel jente fra Lancaster-området i Los Angeles er savnet, men politiet har slått fast at det ikke er henne som nå er funnet.

– Ekstremt sjeldent

I et intervju med L.A. Times sier Dan Scott, en tidligere overbetjent i Los Angeles-politiet som jobbet med flere lignende saker, at omstendighetene i denne saken er høyst uvanlige.

– Det er ekstremt sjeldent at man ser at liket av et barn blir dumpet. Jeg kan ikke huske ett tilfelle i området de siste årene, sier Scott.

Han påpeker at det vanligste er at man forsøker å begrave eller skjule liket, selv når drapet er begått av en slektning.

Politiet jobber nå på spreng for å få identifisert jenta. I tillegg til vitnetterlysningen gjennomsøker de nå registeret over savnede personer, og er i kontakt med skoler i området og barnevernet.

Politiet vil også teste kofferten og jentas kropp for DNA-spor, i håp om at hvem enn som har vært involvert i hennes dødsfall allerede er i systemet.