Ananas er både søtt og surt på en gang, og er derfor meget anvendelig. Samtidig er det ikke alle som liker smaken av den tropiske frukten.

Spesielt når det handler om ananas på pizza, hersker det stor uenighet.

Skaper debatt

Mens noen mener ananasen er den naturligste pizzatopping i verden, er andre overbevist om at frukten bør holdes unna den italienske retten.

Men ananasen fungerer ikke bare som en mulig ingrediens på pizza. Den kan også nytes alene.

Det vanligste er da å skjære opp ananasen i skiver, og kanskje skjære den videre opp i biter. Dette kan ofte være en vrien operasjon.

Nå viser det seg imidlertid at dette ikke er den eneste måten å gjøre det på, og kanskje heller ikke det beste, skriver BuzzFeedNews.

Video vekker oppsikt

I et kort klipp på TikTok, som er et nettsted for deling av små videoer, presenteres en helt annen måte å spise den tropiske frukten på.

Dansk reklamefilm rører hele verden

Istedenfor å skjære ananasen i de tradisjonelle skivene, har personen i videoen bare kuttet av toppen. Deretter bruker vedkommende hånda til å plukke av én ananasbit av gangen.

Videoen har sjokkert mange, og går nå sin seiersgang i flere sosiale medier.

Flere Twitter-brukere har påpekt at ananas faktisk består av flere bær, og at den nye teknikken derfor gir helt mening. Om man tenker seg om, avslører egentlig mønsteret på ananasen hvordan den bør spises.

Under kan du se videoen som har tatt internett med storm. TV 2 advarer for øvrig mot høye smattelyder i videoen.